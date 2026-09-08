Hutíes de Yemen asumen la responsabilidad de ataques con misiles en Arabia Saudí

FOTO: Camiones en llamas tras ser atacados con misiles balísticos por el grupo hutí en Hadramout, Yemen.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El grupo hutí de Yemen anunció este martes que llevó a cabo un ataque masivo utilizando misiles y drones contra instalaciones militares y petroleras en el sur de Arabia Saudí, resultando en más de 70 heridos.

En un comunicado, los rebeldes afirmaron haber lanzado "decenas de misiles balísticos y drones" dirigidos a instalaciones de Aramco en Abha, Najran, la Ciudad Económica y Yizan, además de atacar la base aérea de Khamis Mushait.

Según los hutíes, esta operación fue una respuesta a lo que consideran una nueva campaña de bombardeos por parte de Riad contra territorio yemení, señalando que se han registrado 121 ataques aéreos atribuidos a Arabia Saudí en los últimos tres días, apuntando a las provincias de Marib, Al Baida, Al Hudeida, Taiz y Al Yauf.

Los hutíes describieron la situación como una "escalada importante y generalizada", haciendo hincapié en el bombardeo de una prisión en Al Yauf, donde al menos 11 personas murieron y otras 20 siguen desaparecidas entre los escombros.

El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, condenó los ataques, calificándolos de "criminales e injustificados" y precisó que "las agresiones de la milicia terrorista de los hutíes contra instalaciones civiles y militares en las provincias de Abha, Khamis Mushit, Yizan y Najran resultaron en 73 civiles heridos, incluidos mujeres y niños".

Al Maliki aseguró que se implementarán todas las medidas operativas necesarias para disuadir a los hutíes.

El Ministerio de Energía saudí también denunció que las agresiones hutíes provocaron incendios en varios sitios, interrumpiendo temporalmente algunas operaciones.

Además, el ataque fue repudiado por el Ministerio de Exteriores saudí, que denunció la continuidad de los ataques de la milicia contra buques comerciales en el mar Rojo, amenazando la libertad de la navegación internacional.

En su comunicado, el ministerio acusó a los hutíes, apoyados por Irán, de poner en riesgo la seguridad de Yemen y su entorno árabe, y de rechazar sistemáticamente los esfuerzos de paz, advirtiendo que Riad tomará "todas las medidas necesarias para defender su soberanía".

Estos nuevos ataques y las acusaciones mutuas entre los hutíes y Riad se producen en un contexto de creciente tensión militar en Yemen, poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego de 2022, mediado por las Naciones Unidas para terminar con el conflicto que comenzó en 2014.