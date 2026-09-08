El Malba celebra su 25° aniversario con la incorporación de ocho nuevas obras a su colección

FOTO: La obra de Del Prete (centro) rodeada por la escultura de Badíi.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) - El Malba ha revelado la incorporación de ocho obras a su colección, en el marco de las celebraciones por su 25° aniversario. Este conjunto se compone de dos piezas adquiridas a través del Comité de Adquisiciones y seis que fueron donadas por particulares.

Las adquisiciones incluyen Abstracción con material, de Juan Del Prete, y Conocimiento siniestro nº 4 "El ser", de Líbero Badíi, ambos artistas clave para enriquecer la narrativa del arte moderno y contemporáneo latinoamericano que el museo promueve.

La obra de Del Prete, creada en 1934, está elaborada con óleo, cemento y láminas de cobre, bronce y zinc sobre cartón. Esta pieza fue producida tras el regreso del artista a Argentina, luego de su estancia en París, donde se relacionó con las vanguardias del grupo Abstraction-Création. La inclusión de esta obra refuerza la presencia de la abstracción en el acervo del Malba y establece conexiones con otras piezas de su colección.

La escultura de Badíi, realizada en 1973 con madera, metal y lentejuela, se presenta como un gabinete totémico policromado que, al abrirse, revela una figura en su interior. Esta incorporación marca la primera vez que el artista se suma al acervo del museo, ampliando su exploración sobre el color y las culturas prehispánicas, así como el concepto de "arte siniestro" que Badíi desarrolló.

Identidades raciales, moda y videoarte

El Comité de Adquisiciones, conformado por más de 80 miembros, eligió ambas obras a partir de una propuesta del equipo curatorial del Malba. Desde su fundación en 2012, este organismo ha sido fundamental para el crecimiento de la colección.

Las seis obras donadas incluyen la xilografía Al este del Paraíso (1995), del dominicano Jorge Pineda, donada por Patricia Phelps de Cisneros en homenaje a María Amalia León. Esta obra, compuesta por cuatro piezas de gran formato, aborda temas relacionados con las identidades raciales y las disidencias sexuales.

Además, se incorporaron dos fotografías de Mario Testino, tomadas en 2007: Gisele Bündchen, New York, Vanity Fair y Sienna Miller, Roma, American Vogue. Testino había presentado en el Malba, en 2014, la exposición In Your Face, que reunió 122 imágenes de su carrera.

Finalmente, la colección recibió tres obras de Margarita Paksa: Idea correspondiente (1967), Identidad en dos situaciones (1967) y Tiempo de descuento, cuenta regresiva, la hora O. (1978). Las dos primeras obras representan experiencias clave de la vanguardia argentina de los años 60, mientras que la última es considerada una pieza fundacional del videoarte argentino, la cual fue restaurada y digitalizada en 2025.

Con estas nuevas incorporaciones, el Malba no solo amplía su patrimonio, sino que también celebra un año de gran relevancia al conmemorar un cuarto de siglo de actividad y la construcción de una colección dedicada al arte latinoamericano.