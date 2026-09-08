Vélez responde a Riquelme: "El argumento no tiene validez" en la polémica por la Copa Argentina

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) - La controversia en torno al reclamo de Vélez a la Asociación del Fútbol Argentino sigue generando reacciones. En esta oportunidad, el secretario del club de Liniers, Federico Balestrini, se pronunció en Radio La Red tras los comentarios de Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

"El argumento de Riquelme, de que los puntos se ganan en la cancha, no tiene validez", expresó el dirigente del Fortín durante su conversación con Toti Pasman. Además, amplió su declaración: "el reglamento es claro e indica que, en caso de que haya una alineación indebida, lo cual se conforma a partir de la planilla y no tiene que ver con que el jugador haya disputado el partido o no, se establece la pérdida del partido por 3 a 0".

Esta controversia surgió tras la eliminación de Vélez ante Boca en la Copa Argentina, en una definición por penales. Desde Liniers, se sostiene que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena debería ser descalificado de la competencia por haber alineado a seis jugadores extranjeros, excediendo el límite de cinco permitido por el reglamento.

Desde el inicio de esta disputa, el Fortín ha presentado un reclamo formal ante la AFA, citando artículos del estatuto y solicitando avanzar a la siguiente fase de la competencia, descalificando a Boca. En este contexto, Riquelme había afirmado que los partidos "se ganan en la cancha".

"Nosotros pretendemos que nos den el partido ganado y la clasificación a cuartos de final, entendiendo que Boca incurrió en un error que tiene que ver con la presentación de la planilla", reiteró Balestrini en sus declaraciones. También remarcó: "Toda la normativa aplicable de AFA, tanto el código disciplinario como el propio convenio colectivo, avalan nuestra postura".

Respecto a los pasos a seguir, Balestrini aclaró que continuarán hasta las últimas consecuencias en lo legal. "Esto no va ni contra Boca Juniors como club ni contra la propia Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros no estamos haciendo más que valer nuestro derecho respecto a una inconsistencia que hubo en la planilla del equipo rival", concluyó.