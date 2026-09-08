Recuperan valiosas piezas robadas del Museo Nacional de Arte Decorativo en Buenos Aires

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2026 -- En un operativo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA), se recuperaron dos importantes piezas que habían sido robadas del Museo Nacional de Arte Decorativo en marzo de 2022. El museo, que se encuentra en el barrio porteño de Palermo, había denunciado la sustracción de varios elementos culturales.

El operativo, denominado "Operación Francohistórica", permitió a los agentes del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural identificar las piezas en un local de antigüedades en Flores. Tras obtener la información necesaria, se realizó un allanamiento en el establecimiento.

Como resultado del operativo, se logró recuperar un conjunto de gemelos, que son piezas de óptica antigua datadas entre finales del siglo XIX y principios del XX, fabricadas por una prestigiosa casa francesa. Además, se incautó un óleo sobre tela del siglo XVII titulado "San José", atribuido al pintor español Bartolomé Murillo, que también había sido denunciado como robado del museo.

La causa por el robo se había iniciado el 25 de marzo de 2022, tras la denuncia del director del museo, quien alertó sobre la falta de diversos elementos culturales y piezas de valor histórico. Según la denuncia, las piezas habían sido sustraídas de una vitrina en la antecámara del dormitorio llamado Matías Errázuriz Alvear, donde una de las aberturas había sido forzada. Entre los objetos robados se encontraba un conjunto de gemelos con incrustaciones en nácar y oro.