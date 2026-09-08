Asesinan a un joven en José C. Paz durante un intento de robo de moto
Un joven fue atacado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en José C. Paz. Uno de ellos le disparó por la espalda y, tras ser trasladado al hospital, falleció.
FOTO: Asesinan a un joven en José C. Paz durante un intento de robo de moto
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Un joven de 22 años fue asesinado esta tarde en la localidad bonaerense de José C. Paz, al noroeste del conurbano, tras ser atacado a balazos por dos maleantes, quienes se trasladaban en una motocicleta, según confirmaron las autoridades policiales.
El hecho se produjo sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino de dicha localidad, donde David Ojeda Vázquez, también al mando de una moto, fue abordado por los delincuentes con fines de robo, y uno de ellos le disparó en la espalda.
Los vecinos, testigos del episodio, llamaron al 911; el joven fue trasladado al Hospital Mercante y falleció poco después como consecuencia de las heridas recibidas.
En tanto, los sujetos -uno de los cuales llevaba una mochila de la empresa Pedidos Ya- lograron escapar con el vehículo de la víctima y ahora son intensamente buscados por la policía.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en José C. Paz?
Un joven fue asesinado durante un intento de robo de su motocicleta.
¿Quién es la víctima?
La víctima fue identificada como David Ojeda Vázquez, de 22 años.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El asesinato tuvo lugar el 8 de septiembre de 2026.
¿Dónde sucedió el crimen?
El ataque ocurrió en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino.
¿Cómo se llevó a cabo el ataque?
Dos delincuentes abordaron a la víctima y uno de ellos le disparó en la espalda.
[Fuente: Noticias Argentinas]