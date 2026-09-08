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Facundo Tello, el árbitro de Independiente - San Lorenzo y vuelve Arasa

El bahiense estará en cancha del Rojo y en Córdoba, Talleres - Unión será dirigido por el juez que había suspendido luego de Riestra - Vélez.

08/09/2026 | 18:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Facundo Tello

FOTO: Facundo Tello

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Con la designación del internacional Facundo Tello para el clásico de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se conocieron los árbitros de la próxima fecha.

En efecto, el mundialista Tello dirigirá IndependienteSan Lorenzo, cotejo que se jugará el domingo a las 19.15 en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini y que tendrá de condimento el debut de Rubén Insúa como entrenador del “Ciclón”.

En el VAR se desempeñará el mendocino Fernando Espinoza.

A su vez, Pablo Dóvalo quien anunció que a fin de año se retirará del arbitraje, estará en HuracánRacing, cotejo que irá el mismo domingo pero a las 21.30.

Mientras que otro de los mundialistas, Yael Falcón Pérez impartirá justicia este viernes en BocaCentral Córdoba; en tanto que el sábado en Tucumán, Carlos Andrés Gariano tendrá a su cargo la visita de River a la cancha de Atlético Tucumán.

LA VUELTA DE ARASA

La noticia la da la reaparición de Nazareno Arasa, quien había sido parado el fin de semana del 29 de agosto, tras los errores cometidos en el partido RiestraVélez. La sanción entonces fue de una sola fecha para el juez.

Arasa arbitrará Talleres - Unión en el Mario Kempes.

El que no tuvo la suerte de Arasa es Diego Ceballos, a cargo del VAR en aquel partido y que no fue designado en ninguna categoría.

Viernes 11

A las 17, Newell’sVélez… Arb: Nicolás Ramírez… Var: Salomé Di Iorio

A las 19.15, DefensaGimnasia (M)… Árb: Jorge Baliño… VAR: Adrián Franklin

A las 21.30, BocaCentral Córdoba… Árb: Yael Falcón Pérez… VAR: Yamil Possi

Sábado 12

A las 14.45, Independiente Riv.Aldosivi… Árb: Darío Herrera… VAR: Germán Delfino

A las 14.45, EstudiantesPlatense… Árb: Maximiliano Macheroni… VAR: Héctor Paletta

A las 17.30, Atl. TucumánRiver… Árb: Andrés Gariano… VAR: Silvio Trucco

A las 20, TalleresUnión… Árb: Nazareno Arasa… VAR: Laura Fortunato

Domingo 13

A las 14.45, SarmientoBelgrano… Arb: Felipe Viola… VAR: Juan Pablo Loustau

A las 14.45, TigreR. Central… Árb: Andrés Merlos… VAR: Gastón Monsón Brizuela

A las 17, ArgentinosGimnasia (LP)… Árb: Sebastián Martínez… VAR: Sebastián Habib

A las 19.15, IndependienteSan Lorenzo… Arbitro: Facundo Tello… VAR: Fernando Espinoza

A las 21.30, HuracánRacing… Árb: Pablo Dóvalo… VAR: Lucas Novelli

Lunes 14 de septiembre

A las 19, RiestraLanús… Árb: Leandro Rey Hilfer… VAR: Hernán Mastrángelo

A las 19, BanfieldBarracas… Árb: Sebastián Zunino… VAR: Pablo Echavarría

A las 21.15, InstitutoEstudiantes (RC)… Árb: Luis Lobo Medina… VAR: José Carreras

Lectura rápida

¿Quién es el árbitro del clásico Independiente – San Lorenzo?
El árbitro del clásico es Facundo Tello.

¿Cuándo se jugará el partido entre Independiente y San Lorenzo?
El partido se jugará el domingo a las 19.15.

¿Dónde se llevará a cabo el partido Independiente – San Lorenzo?
El partido se llevará a cabo en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini.

¿Quién estará a cargo del VAR en el partido Independiente – San Lorenzo?
El VAR estará a cargo de Fernando Espinoza.

¿Qué árbitro anunció su retiro a fin de año?
El árbitro que anunció su retiro a fin de año es Pablo Dóvalo.

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