Arresto de Aníbal Lotocki tras condena por lesiones graves y estafa
El médico enfrenta un nuevo juicio por el presunto homicidio simple de Cristian Zárate, mientras cumple condena por lesiones graves.
FOTO: Arresto de Aníbal Lotocki tras condena por lesiones graves y estafa
Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ha dispuesto este martes el arresto del cirujano Aníbal Lotocki, quien fue condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves infligidas a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis.
En la actualidad, el médico se encuentra bajo juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate.
Según un documento de 12 páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se ratificó la condena de ocho años de cárcel contra Lotocki y se determinó su inhabilitación para ejercer la medicina por un plazo de diez años, debido a lesiones graves reiteradas en cuatro ocasiones, así como estafa en perjuicio de Trenchi, todo en concurso ideal.
A pesar de la condena, el fallo no es firme, ya que existe un recurso de queja extraordinario presentado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Aníbal Lotocki?
Se ordenó su arresto tras ser condenado por lesiones graves y estafa.
¿Cuál es la pena que recibió?
Lotocki fue sentenciado a ocho años de prisión.
¿Por qué se encuentra bajo juicio actualmente?
Está siendo juzgado por el presunto homicidio simple de Cristian Zárate.
¿Qué delitos se le imputan?
Lesiones graves reiteradas y estafa contra varias personas.
¿El fallo es definitivo?
No, ya que su defensa ha presentado un recurso ante la Corte Suprema.
[Fuente: Noticias Argentinas]