Arresto de Aníbal Lotocki tras condena por lesiones graves y estafa

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ha dispuesto este martes el arresto del cirujano Aníbal Lotocki, quien fue condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves infligidas a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis.

En la actualidad, el médico se encuentra bajo juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate.

Según un documento de 12 páginas al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se ratificó la condena de ocho años de cárcel contra Lotocki y se determinó su inhabilitación para ejercer la medicina por un plazo de diez años, debido a lesiones graves reiteradas en cuatro ocasiones, así como estafa en perjuicio de Trenchi, todo en concurso ideal.

A pesar de la condena, el fallo no es firme, ya que existe un recurso de queja extraordinario presentado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia.