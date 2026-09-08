Meta presenta Muse, su nuevo agente de IA: ¿los consumidores confiarán en él?

Meta presentó su nuevo agente personal de inteligencia artificial, Muse, en un movimiento que marca su mayor apuesta en el ámbito de la IA para consumidores. Esta herramienta busca ayudar a los usuarios en tareas cotidianas, pero para ello, requiere acceso a información personal crítica como correos electrónicos, calendarios, pagos y servicios de salud.

El anuncio se realizó menos de dos semanas después de que Meta acordara un acuerdo de $18 mil millones en una demanda multijurisdiccional relacionada con los daños causados por las redes sociales. Con Muse, la empresa intenta superar la era de los chatbots como ChatGPT y ofrecer una IA que realmente realice tareas por los usuarios.

Para utilizar Muse, los consumidores deben confiar en Meta más que nunca. El agente se conecta a diversas aplicaciones y servicios que los usuarios emplean en su día a día, incluyendo aplicaciones de salud, compras y más. La idea es que Muse no solo responda preguntas, sino que ejecute acciones, como enviar correos, reservar viajes y gestionar gastos.

Muse se lanzará inicialmente en la web y a través de aplicaciones para iOS y Android, y se integrará en las gafas de IA de Meta. Aunque la herramienta será gratuita, se ofrecerán planes de suscripción a partir de $20 al mes, lo que generará un nuevo debate sobre la privacidad y la confianza del consumidor.

El modelo de IA detrás de Muse se llama Muse Spark, y la compañía asegura que la privacidad de los usuarios está protegida. Meta ha implementado medidas de seguridad, como un entorno virtual dedicado donde Muse opera, lo que debería limitar el acceso a datos sensibles como contraseñas y métodos de pago.

A pesar de estas promesas, la historia de Meta en materia de privacidad genera escepticismo. La empresa ha enfrentado múltiples controversias relacionadas con el manejo de datos personales, incluyendo el escándalo de Cambridge Analytica y otros problemas que han llevado a sanciones significativas.

Con la introducción de Muse, Meta busca cambiar la percepción de su relación con los usuarios. La compañía espera que la personalización del agente, permitiendo a los usuarios elegir su nombre y avatar, ayude a construir una conexión más cercana.

El éxito de Muse dependerá en gran medida de la disposición de los consumidores a confiar en Meta nuevamente. La empresa tiene la tarea de demostrar que puede manejar datos sensibles de manera responsable y que Muse puede ofrecer un valor real a los usuarios.