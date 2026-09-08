Álex Woiski critica la separación del plantel de River en Cantilo: "Una decisión errónea"

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El exdelantero de River Álex Woiski, quien actualmente se encuentra jugando en Deportivo Táchira de Venezuela, relató su experiencia durante el mes y medio en que fue separado del plantel de Primera y entrenó en el predio de Cantilo. Describió esta etapa como una "situación complicada".

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista de 20 años mencionó que los 13 compañeros que también fueron alejados del equipo se mantenían "apoyándose mentalmente" de manera constante para enfrentar la adversidad.

Tras su salida de la institución, el delantero se unió a Táchira para disputar el segundo semestre del fútbol venezolano, donde ya ha tenido participación en dos encuentros, ingresando desde el banco de suplentes.

Al igual que muchos de sus excompañeros que también se manifestaron tras dejar River, Woiski fue crítico respecto a la decisión de separarlos del plantel principal de manera abrupta. "Fue una decisión llamativa e incorrecta", afirmó el mediapunta, quien agregó que al inicio el club "no los ayudaba mucho" en la resolución de su situación, encontrándose "encerrados en un 4x4", ya que debían usar contenedores como vestuario antes y después de cada práctica, donde contaban con un preparador físico para organizar los ejercicios.

A pesar de su descontento con las circunstancias, el jugador recordó que, aun así, entrenaban "al máximo" y se brindaban apoyo mental entre ellos, aunque "es algo que ya pasó".

Lectura rápida ¿Quién es Álex Woiski?

Es un exdelantero de River que actualmente juega en Deportivo Táchira de Venezuela. ¿Qué situación vivió en Cantilo?

Entrenó de manera separada del plantel de Primera, lo que consideró complicado y erróneo. ¿Cuánto tiempo estuvo en esta situación?

Estuvo un mes y medio entrenando diferenciado. ¿Cómo se sintieron los jugadores?

Se apoyaron mutuamente para afrontar la adversidad del aislamiento. ¿Qué planes tiene Woiski para el futuro?

Dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino, que le interesa.

Woiski también expresó su descontento al enterarse de su separación del plantel a través de una carta, pero valoró que "al final el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas", algo por lo que se mostró "agradecido".

Finalmente, el jugador, quien recibió enseñanzas de Gallardo y Biscay, DT y ayudante de campo durante su paso por el club, se mostró abierto a regresar al fútbol argentino, ya que le "encanta cómo se vive" y considera que es un mercado que le "interesa".