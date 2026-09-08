Canadá impone aranceles a EEUU y busca estrechar lazos con Europa

TORONTO — El primer ministro canadiense Mark Carney declaró el martes que Canadá intensificará sus esfuerzos para disminuir la dependencia económica de Estados Unidos y fortalecer la conexión con Europa, justo cuando entraban en vigencia aranceles de represalia sobre aproximadamente 20 mil millones de dólares en productos estadounidenses.

"En demasiadas áreas, querían dependencia, no una verdadera asociación económica", afirmó Carney en un video pregrabado donde presentó el plan de su gobierno para enfrentar la guerra comercial. Destacó que cuarenta años de integración económica han dejado a Canadá excesivamente dependiente de su vecino del sur.

Canadá está considerando la posibilidad de establecer vínculos más profundos con la Unión Europea, que podrían acercarse a una membresía, según un funcionario canadiense que prefirió permanecer en el anonimato. Las opciones incluyen ampliar acuerdos existentes, negociar un nuevo tratado o crear formas alternativas de cooperación. El funcionario añadió que se están llevando a cabo consultas con provincias, territorios y grupos laborales para definir cómo podría ser esta relación más estrecha con la UE, aunque aún no se ha decidido un modelo específico.

El funcionario mencionó que la relación entre Canadá y Estados Unidos se ha visto gravemente afectada. Ambos países poseen economías interconectadas y vínculos en defensa y seguridad; sin embargo, Donald Trump ha impuesto una serie de aranceles a productos canadienses a pesar de haber negociado y elogiado el acuerdo comercial de América del Norte en su primer mandato. Varios de estos aranceles son considerados violaciones de dicho pacto.

Canadá mira más allá de EEUU

Carney reconoció que estas medidas comerciales podrían generar dificultades a corto plazo, pero argumentó que impulsarán a Canadá a avanzar más rápidamente en inversión, infraestructura y diversificación del comercio. Aseguró que este cambio sería costoso, pero que la inacción tendría un costo aún mayor.

El primer ministro contrastó la deteriorada relación con Washington con el impulso de Canadá por estrechar vínculos con otros socios. "Durante el último año y medio, hemos estado orientando nuestra economía hacia aliados de confianza", expresó.

Más del 70% de las exportaciones canadienses aún se dirigen a Estados Unidos, lo que resalta la magnitud del esfuerzo de Carney por diversificar el comercio. Dijo que las exportaciones de Canadá a otros países están aumentando y se espera que se dupliquen en la próxima década.

Canadá aguarda respuesta de Trump

Carney defendió las represalias, asegurando que Canadá iguala las recientes medidas de Estados Unidos dólar por dólar, al tiempo que apoya a los trabajadores y sectores afectados y acelera los esfuerzos para ampliar el comercio con otros países. "No podemos permitir que los productos estadounidenses ingresen a Canadá sin aranceles mientras ellos imponen tarifas a nuestras exportaciones", afirmó.

Los aranceles aplican a cientos de productos estadounidenses, incluidos acero, aluminio, queso, electrodomésticos, ropa, cosméticos y equipos agrícolas, con tasas que varían entre el 15% y el 50%. Estos abarcan un total de 20 mil millones de dólares en bienes estadounidenses, que representan aproximadamente el 6% de los 333.600 millones de dólares que Estados Unidos exportó a Canadá el año pasado.

Desde que las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos colapsaron el 21 de agosto, Trump ha implementado aranceles adicionales y ha emitido amenazas que presentan a Canadá como un socio débil y dependiente. Esto ha provocado una indignación significativa en Canadá, generando un apoyo mayor hacia Carney.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, anunció que se colocarán nuevos letreros en los cruces fronterizos con Estados Unidos que dirán: "Bienvenidos a Columbia Británica, Canadá. Fuerte, orgullosa y NUNCA será el 51er estado. ¡Lo sentimos!".

En cuanto a la posibilidad de reanudar las negociaciones, el portavoz del ministro de Comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, indicó que aunque los funcionarios de ambos países mantienen contacto, las negociaciones formales no se han reanudado. La exfuncionaria comercial estadounidense Wendy Cutler mencionó que ninguna de las partes parece ansiosa por dar el primer paso.

"Con una aprobación pública que ahora supera el 70%, Carney no tiene prisa por acercarse a Washington. Sin embargo, es importante destacar que no ha cerrado la puerta a futuras conversaciones", concluyó Cutler.