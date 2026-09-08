Netanyahu rechazó advertencias de Emiratos Árabes sobre ataque de Hamás antes del 7 de octubre

La Oficina del Primer Ministro israelí desmintió categóricamente el martes una información publicada que aseguraba que Benjamin Netanyahu había recibido una advertencia de los Emiratos Árabes Unidos respecto al ataque de Hamás ocurrido el 7 de octubre. La oficina afirmó que "los informes de prensa son falsos".

En un mensaje compartido en la red X, la Oficina del Primer Ministro declaró que "los Emiratos Árabes Unidos no avisaron al Primer Ministro antes del 7 de octubre". Añadieron que, en caso de existir información relevante, esta se habría transmitido a través de los canales de inteligencia establecidos entre ambos países, tal como fue reportado por Jerusalem Post y difundido por Noticias Argentinas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado en el que se abstuvo de comentar sobre las especulaciones en torno a si hubo conversaciones directas entre las naciones, sin confirmar ni desmentir la información publicada por el diario Haaretz.

El comunicado también destacó que las entidades gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos e Israel han mantenido canales de comunicación abiertos y directos desde que establecieron relaciones hace más de cinco años, y que toda información relevante se comparte cuando es necesario entre las partes.

La investigación de Haaretz indica que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), habría alertado a Netanyahu sobre una operación significativa de Hamás días antes de la masacre del 7 de octubre.

Según este informe, que cita a tres fuentes extranjeras de alto nivel que estarían al tanto de la conversación, Netanyahu habría desestimado la advertencia, a pesar de que MBZ le instó a considerar la situación con seriedad.

El diario Haaretz sostiene que durante una conversación de 45 minutos, llevada a cabo 10 días antes del ataque, MBZ advirtió que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, planeaba una operación de gran magnitud; MBZ expresó su preocupación de que un ataque podría llevar a un derramamiento de sangre significativo, desestabilizar la región y socavar los Acuerdos de Abraham.