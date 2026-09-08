Estados Unidos intensifica sanciones contra aerolíneas iraníes para presionar su economía

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes la imposición de sanciones a 27 aerolíneas iraníes y varias entidades asociadas, en un esfuerzo por debilitar la economía de Irán. Las nuevas sanciones apuntan a compañías que brindan apoyo a Mahan Air, una aerolínea privada iraní que ya enfrentaba restricciones desde 2011 debido a su vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según reportes de CNN y confirmaciones de la Agencia Noticias Argentinas.

Entre las aerolíneas sancionadas se encuentran Iran Aseman Airlines, Iran Airtour, Kish Air, Qeshm Air, Taban Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Zagros Airlines, Karun Airlines, Chabahar Airlines y Fly Persia.

Asimismo, se incluyeron aerolíneas más recientes como Air Shiraz, Ava Airlines, Fly Kish, Mehr Airways, Raimon Airways y Soroush Air. Los proveedores de servicios y agentes de venta sancionados operan desde diferentes países, incluyendo Turquía, Malasia, Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos.

Esta acción forma parte de la denominada "Operación Marginado Económico". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que las sanciones son una clara señal para quienes aún realizan negocios con las aerolíneas iraníes: "corren el riesgo de quedar excluidos del sistema financiero mundial".

El ex enviado especial adjunto de Estados Unidos para Irán, Richard Nephew, comentó que estas sanciones podrían tener un impacto significativo al complicar las adquisiciones clandestinas, especialmente dado el bloqueo que Estados Unidos mantiene en el estrecho de Ormuz. "El turismo se ha paralizado, como era de esperar, perjudicando a los negocios y al transporte de mercancías", añadió Nephew.

El plan para restringir las principales vías de suministro económico de Irán se originó tras las tensiones entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio mundial de petróleo. La capacidad de Irán para limitar el tráfico marítimo en esta zona ha contribuido al aumento de los precios del petróleo, lo que le otorga una influencia continua en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que Washington, y no Teherán, controla esta vía marítima, desestimando informes que indican que los cruces por el estrecho están por debajo de los niveles previos al conflicto. Además, el conflicto ha amenazado con extenderse más allá del estrecho, con ataques recientes de milicianos hutíes, respaldados por Irán, a instalaciones energéticas en Arabia Saudí.

Los precios del petróleo han experimentado un incremento notable, con los futuros del crudo Brent superando los 99 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. también han subido cerca de un 2 % en sus máximos de la sesión.

El plan de sanciones de la administración Trump, presentado el 24 de agosto, fue considerado el "Día D económico" para Irán, aunque hasta ahora ha resultado en más amenazas que acciones concretas.