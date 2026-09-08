Quejas en Madrid por el Gran Premio de España de F1: ruido y cortes afectan a los vecinos

MADRID — Aún antes de que los autos de Fórmula 1 lleguen a la pista, ya hay un fuerte eco de descontento en torno al regreso del Gran Premio de España a la capital. Algunos vecinos de Madrid han manifestado su desagrado por el impacto que esta carrera, que regresa tras 45 años, está teniendo en sus vidas.

Si bien existe un considerable apoyo y entusiasmo por el evento, hay quienes se quejan del ruido generado por los vehículos, los cortes de calles en sus barrios y las repercusiones ambientales de la competencia, que tiene un contrato para realizarse en la ciudad durante los próximos diez años.

Los residentes han presentado múltiples quejas formales, argumentando que la carrera afectará a escuelas, residencias de ancianos, edificios religiosos y áreas ambientales. Hasta el momento, los tribunales españoles han desestimado al menos dos solicitudes de medidas cautelares en contra del proyecto del GP de España, mientras que las autoridades locales han intentado defender la celebración del evento.

Grupo intenta evitar que se celebre la carrera

Un grupo de vecinos ha lanzado una plataforma llamada "Stop Formula 1 Madrid", cuyo objetivo es reunir a quienes se oponen a la carrera. En su página web, han incluido un contador que marca el tiempo restante para lo que ellos consideran "una agresión a la salud de nuestros vecinos". Además, cuentan con una petición digital para detener este proyecto que consideran perjudicial. El año pasado, el grupo organizó una protesta en una plaza de Madrid donde se presentó oficialmente el GP de España.

Desde el grupo han afirmado: "Los propios estudios preliminares concluyen que el circuito generará niveles de ruido muy por encima de los límites legales, y también será una fuente significativa de contaminación del aire".

Autoridades locales elogian los beneficios de la carrera

Por su parte, las autoridades locales han reconocido las molestias ocasionadas por la carrera, pero también han destacado los beneficios que el evento traerá a la región y al país. Se menciona un aumento en el turismo, junto con beneficios indirectos para la economía, como la creación de nuevos empleos y un impulso en las ventas de los comercios locales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declaró que comprende las quejas de los vecinos, pero que se están implementando medidas para mitigar los inconvenientes. Según el ayuntamiento, se espera que 345.000 personas asistan al evento durante el fin de semana, y se informa que las entradas están casi agotadas. Las autoridades han indicado que se prevé que el GP de España genere aproximadamente 8.000 empleos y tenga un impacto económico estimado de 450 millones de euros anuales (522 millones de dólares).

Denuncias de niveles de ruido ilegales

Los organizadores han comenzado a instalar dispositivos de medición de ruido en viviendas y negocios cercanos a la pista, y se han colocado pantallas en algunos puntos alrededor del circuito para reducir el sonido. El grupo "Stop Formula 1 Madrid" ha indicado que los autos de F1 podrían producir niveles de ruido superiores a 100 decibelios, lo que excedería los límites legales para eventos en la ciudad. Los residentes ya tuvieron una primera muestra del ruido cuando autos de Fórmula 3 realizaron pruebas en la pista el mes pasado.

Madrid, familiarizada con quejas por ruido

No es la primera vez que se presentan quejas por ruido en eventos en Madrid. El Real Madrid tuvo que cancelar conciertos en su estadio Santiago Bernabéu tras quejas de residentes por el fuerte ruido. Desde 2024, el club no ha organizado grandes conciertos. Asimismo, los vecinos expresaron su preocupación por el nivel de ruido del espectáculo de medio tiempo durante el primer partido de temporada regular de la NFL en el Bernabéu el año pasado, y han manifestado inquietudes por el partido que se disputará este año en noviembre.

La última vez que Madrid fue sede del GP de España fue en 1981, en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital. Posteriormente, el trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras entre 1986 y 1990, así como en 1994 y 1997.

Pablo Gomez, un residente cercano a la pista, comentó: "Sabemos que no será ideal, con el ruido y el tráfico y otras cosas. Pero también debemos entender que es solo por tres días. No creo que sea demasiado para nosotros adaptarnos y ajustar un poco nuestras vidas durante este fin de semana".