Bolivia permite a refinerías importar crudo y vender combustibles a precio de mercado

El Gobierno de Bolivia ha tomado la decisión de permitir a sus refinerías importar petróleo, procesarlo y comercializar los combustibles resultantes a precio de mercado y sin la intervención de subsidios estatales. Esta normativa fue establecida a través del Decreto Supremo 5701, el cual fue difundido por la prensa boliviana el día de hoy.

Promulgado el 7 de septiembre por el presidente Rodrigo Paz Pereira, el Decreto Supremo 5701 habilita a las refinerías bolivianas a vender derivados del petróleo importado a distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales de comercialización.

La iniciativa gubernamental tiene como principal objetivo aumentar la oferta de combustibles en respuesta a la crisis de abastecimiento que atraviesa el país.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia contará con un plazo de hasta cinco días hábiles desde la publicación del decreto para establecer las normas de aplicación. Las refinerías deberán aguardar la reglamentación para comenzar a operar bajo este nuevo marco.

Los productos resultantes estarán excluidos del régimen de subvención estatal, lo que marca un cambio significativo, permitiendo a las refinerías participar directamente en la importación de materia prima y en la venta de combustibles.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Christian Morales, explicó que el Gobierno busca ampliar las opciones disponibles para asegurar el abastecimiento en el mercado interno.

Actualmente, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encarga de la importación de combustibles terminados. Con el nuevo decreto, las refinerías podrán importar crudo y procesarlo a nivel nacional.

Además, el Ejecutivo boliviano tiene la intención de acelerar la importación directa de combustibles por parte de empresas privadas.

Este anuncio se produce en un contexto en el que Bolivia enfrenta desafíos para garantizar un suministro regular de gasolina y diésel, debido a la caída de la producción nacional y la falta de divisas para financiar importaciones.

La crisis ha generado largas colas en las estaciones de servicio y ha suscitado protestas de sectores afectados por la escasez de combustibles y el aumento de precios.