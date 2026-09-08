Wimbledon prohíbe el acceso a influencers tras incidentes en el US Open

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – La dirección de Wimbledon, el prestigioso tercer Grand Slam del circuito ATP de tenis profesional, ha tomado la firme decisión de no otorgar acreditaciones de prensa a los influencers para su próxima edición.

Esta medida se implementará a partir de las reiteradas faltas cometidas por el público en el US Open, que se está llevando a cabo actualmente, donde los creadores de contenido han sido señalados como responsables de diversas interrupciones.

Siendo el torneo más tradicional del calendario y el único Grand Slam que aún se juega sobre césped, Wimbledon cerrará sus puertas a aquellos que se dedican a las redes sociales.

Las quejas por el comportamiento de los espectadores durante el actual US Open han crecido con el tiempo, lo que llevó a los organizadores de Wimbledon a tomar cartas en el asunto: se les negará la acreditación en el próximo evento.

La decisión busca establecer un marco de contraste con la postura adoptada por el certamen neoyorquino este año, donde se observó un aluvión de creadores de contenido en las gradas, lo que generó malestar entre los deportistas.

Desde Inglaterra se ha confirmado que las fuerzas de seguridad tendrán la autoridad para confiscar objetos como aros de luz, que han interrumpido la continuidad de los partidos, como ocurrió en el caso de la japonesa Naomi Osaka, cuyo encuentro de primera ronda contra la rusa Anastasia Zakharova tuvo que ser pausado.

Las críticas también apuntan a la realización de sesiones de fotos en las gradas, lo cual resulta problemático en un deporte que requiere absoluto silencio y la menor cantidad de distracciones durante el juego. Osaka ha señalado que es fundamental respetar los códigos del deporte "por mera cortesía" y que, aunque es positivo popularizar el tenis, debe hacerse de manera más ordenada.

El experimentado tenista francés Adrian Mannarino ha cuestionado que el público "tiene permitido moverse en las tribunas durante los puntos", algo que está sancionado en otros torneos, y ha expresado que no cree que sea "lo mejor para el tenis en general", añadiendo que "hay olor a marihuana en la cancha, ruidos en todos lados. La verdad que se está convirtiendo de a poco en un zoológico."