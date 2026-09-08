FOTO: Prisión preventiva para un hombre que amenazó de muerte a su padre tras agresiones

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30 de la Ciudad de Buenos Aires dictó este martes la prisión preventiva para un hombre acusado de golpear y amenazar con matar a su padre.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado fue detenido por agredir a su progenitor y continuó con la actitud violenta hacia el personal de la Policía de la Ciudad y del SAME, por lo que se lo trasladó al Hospital Durand bajo custodia policial y quedó internado.

El joven recibió el alta y se ausentó a la audiencia de intimación establecida por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, a cargo del auxiliar fiscal Ricardo Becu, y envió un audio al funcionario judicial en el que advertía que no concurriría e, incluso, intimidó con asesinar a su familiar.

"No se preocupen, que ahora me van a tener que hacer un nuevo legajo, una nueva causa, porque a este… Me parece que voy a ir y lo voy a matar", manifestó el involucrado en el mensaje de voz.

Becu pidió una orden de arresto inmediata y el juez Juan José Cavallari, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, la otorgó.

Los efectivos observaron que el sujeto realizaba un robo en flagrancia: rompió la ventanilla de un vehículo estacionado para sustraer la pantalla de navegación, motivo por el que el auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva por las lesiones y amenazas contra su padre a raíz del riesgo de fuga y el peligro de que vuelva a lesionar, amedrentar o intentar asesinar a la víctima.

Además, el joven fue sometido a un peritaje psiquiátrico, el cual determinó que comprendía sus actos y se encontraba en condiciones de afrontar una causa penal. El magistrado Cavallari aceptó la petición de Becu y dictó la prisión preventiva del sindicado.