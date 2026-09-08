Prisión preventiva para un hombre que amenazó de muerte a su padre tras agresiones
El implicado fue detenido por agredir a su progenitor y continuó con la actitud violenta hacia el personal de la Policía de la Ciudad y del SAME.
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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30 de la Ciudad de Buenos Aires dictó este martes la prisión preventiva para un hombre acusado de golpear y amenazar con matar a su padre.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado fue detenido por agredir a su progenitor y continuó con la actitud violenta hacia el personal de la Policía de la Ciudad y del SAME, por lo que se lo trasladó al Hospital Durand bajo custodia policial y quedó internado.
El joven recibió el alta y se ausentó a la audiencia de intimación establecida por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, a cargo del auxiliar fiscal Ricardo Becu, y envió un audio al funcionario judicial en el que advertía que no concurriría e, incluso, intimidó con asesinar a su familiar.
"No se preocupen, que ahora me van a tener que hacer un nuevo legajo, una nueva causa, porque a este… Me parece que voy a ir y lo voy a matar", manifestó el involucrado en el mensaje de voz.
Becu pidió una orden de arresto inmediata y el juez Juan José Cavallari, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, la otorgó.
Los efectivos observaron que el sujeto realizaba un robo en flagrancia: rompió la ventanilla de un vehículo estacionado para sustraer la pantalla de navegación, motivo por el que el auxiliar fiscal solicitó la prisión preventiva por las lesiones y amenazas contra su padre a raíz del riesgo de fuga y el peligro de que vuelva a lesionar, amedrentar o intentar asesinar a la víctima.
Además, el joven fue sometido a un peritaje psiquiátrico, el cual determinó que comprendía sus actos y se encontraba en condiciones de afrontar una causa penal. El magistrado Cavallari aceptó la petición de Becu y dictó la prisión preventiva del sindicado.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con el hombre acusado?
Se dictó prisión preventiva para un hombre que agredió y amenazó a su padre.
¿Quién solicitó la orden de arresto?
El auxiliar fiscal Ricardo Becu pidió la orden de arresto tras las amenazas del acusado.
¿Qué hizo el hombre después de recibir el alta?
Se ausentó a la audiencia y envió un audio amenazante al fiscal.
¿Cuál fue la reacción del juez?
El juez Juan José Cavallari otorgó la orden de arresto solicitada.
¿Qué determinó el peritaje psiquiátrico?
El peritaje indicó que el joven comprendía sus actos y podía enfrentar un proceso penal.
[Fuente: Noticias Argentinas]