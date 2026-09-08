Carlos III reafirma que Enrique y Meghan no regresarán a la familia real británica

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El príncipe Enrique y Meghan Markle continuarán siendo considerados "ciudadanos particulares" y no tendrán derecho al trato reservado para los miembros activos de la familia real británica, según una carta emitida en nombre del rey Carlos III. La pareja, que regresó el mes pasado desde California junto a sus hijos, Archie y Lilibet, había dejado el Reino Unido en 2020 tras una serie de controversias familiares.

La misiva, difundida por el lord chambelán, también establece que Enrique y Meghan no podrán utilizar el tratamiento de alteza real. "Es bien sabido que en enero de 2020 el duque y la duquesa renunciaron a desempeñar funciones de representación en nombre del soberano y ya no son miembros activos de la familia real", se indica en el documento, que fue citado por Euronews 24 y Noticias Argentinas.

La carta enfatiza que esta situación es distinta de las funciones estatales y reales que llevan a cabo los miembros activos de la familia real, lo que permite a la pareja mantener su independencia económica y proteger su intimidad según sus deseos. Además, se aclara que la misiva se emitió "para ayudar a evitar dudas o confusión" respecto a la situación de Enrique y Meghan, y aborda su previsto regreso a actos públicos relacionados con las organizaciones benéficas que apoyan.

En este sentido, se señala que "la labor solidaria del duque y la duquesa es un asunto personal para ambos y se realiza a título privado. En resumen, su situación es comparable a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos". Según reportes de la prensa británica, Enrique y Meghan han estado residenciados desde su regreso en agosto en una vivienda en los Cotswolds, una zona acomodada de Inglaterra, donde ya han encontrado un nuevo colegio para sus hijos.