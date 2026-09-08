Septiembre: el mes ideal para plantar en tu jardín con flores y verduras de otoño

Con la llegada de septiembre, los jardineros tienen la oportunidad de preparar su espacio verde para la temporada de otoño. Aunque la cosecha de frutas y verduras de esta estación, como las manzanas y las calabazas, es abundante, también es un excelente momento para realizar nuevas siembras. Este mes, se pueden plantar flores coloridas, vegetales sabrosos y arbustos perennes que aportan vida y color a cualquier jardín.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran las lechugas, que, con un buen suelo, pueden prosperar durante el otoño. Este vegetal de crecimiento rápido, especialmente la lechuga baby, puede estar listo para cosecharse en aproximadamente 30 días desde la siembra. Además, no requieren mucho espacio, por lo que se pueden cultivar en macetas o en un pequeño balcón si no se dispone de un jardín.

Los brotes de Bruselas son otra excelente opción, ya que el clima fresco y húmedo favorece su crecimiento. Estos vegetales, ricos en vitamina C, prefieren suelos fértiles y bien drenados, y necesitan entre 18 a 24 pulgadas de espacio para expandirse adecuadamente.

Los rábanos son ideales tanto para macetas como para camas de jardín, ya que pueden crecer en tan solo 20 días. Es importante mantener el suelo húmedo y respetar la distancia adecuada entre semillas, que debe ser de una pulgada, dejando 12 pulgadas entre filas.

Las caléndulas, con sus vibrantes flores amarillas y naranjas, son perfectas para adornar ensaladas y prefieren la sombra parcial y suelos fértiles. Estas plantas pueden alcanzar hasta dos pies de altura.

El ajo también se puede plantar en septiembre para cosecharlo a mediados del verano. Existen dos variedades: el ajo de cuello blando, común en climas más suaves, y el ajo de cuello duro, que tiene un sabor más intenso pero no se conserva tanto tiempo como el primero.

El brócoli se desarrolla mejor con luz solar plena y en suelos ligeramente ácidos y ricos en materia orgánica. Para un crecimiento óptimo, se deben mantener las filas al menos a tres pies de distancia.

Para los amantes de las hortalizas, las zanahorias son ideales para plantar entre finales del verano y principios del otoño. Estas raíces, ricas en antioxidantes y vitamina A, prosperan en suelos arenosos con un pH entre seis y siete.

Las peonías, una planta perenne que florece en primavera, pueden plantarse en otoño. Requieren sol pleno y suelos húmedos que drenen bien. Se deben plantar a dos pulgadas de profundidad y mantener una distancia de tres a cuatro pies entre ellas para permitir una buena circulación de aire.

Por último, el espinaca, especialmente las variedades savoy, crece rápidamente en los meses más frescos. Este vegetal nutritivo puede desarrollarse en suelos ricos, ya sea a pleno sol o en sombra parcial.

Los berenjenas también pueden cultivarse en contenedores grandes para adaptarse a las temperaturas más frescas, aunque su peso puede hacer que se inclinen, por lo que es recomendable atarlas a estacas. Para evitar plagas como los escarabajos, es mejor que sus macetas estén al menos a un pie y medio del suelo.