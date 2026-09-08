El recuerdo de Sari Pomazán: así se preparó el altar en Córdoba para recibir a Juan Pablo II en 1987

La memoria de la visita de Juan Pablo II a Córdoba en 1987 permanece intacta para la arquitecta Sari Pomazán. A dos meses de la llegada de León XIV, aquella experiencia vuelve a cobrar actualidad, especialmente por la dimensión masiva que se espera para el próximo encuentro.

Pomazán fue convocada para integrar la Comisión Arquidiocesana que tuvo a su cargo la organización del evento. Entre las primeras definiciones recibió una consigna que terminó orientando todo su proyecto: el Papa iba a celebrar una misa por la familia.

“Lo primero y fundamental que me dijeron fue que iba a hacer una misa por la familia. De allí la familia, lo primero que pensé fue el pesebre”, recuerda.

A partir de esa idea, la arquitecta diseñó un altar con trazos simples, inspirado en la figura familiar y en la representación del pesebre. La estructura fue construida en el Área Material Córdoba por carpinteros civiles, en una tarea que terminó involucrando a distintos sectores de la comunidad.

“Me emociono todavía hoy”, confiesa Pomazán al recordar aquellos días de preparación. La magnitud del trabajo requirió la participación de entre 700 y 1000 personas, entre electricistas, carpinteros y trabajadores vinculados al mantenimiento de los jardines.

El proyecto no se limitó a resolver las necesidades funcionales de una celebración multitudinaria. Pomazán buscó además que el escenario dialogara con el paisaje cordobés y con la identidad del lugar.

“Pensé en cómo podría ser el altar, integrando el paisaje de las sierras de Córdoba”, explica.

De esa concepción surgió una rampa de 65 metros, pensada para facilitar el acceso del Papa al escenario. La estructura también aportó una dimensión simbólica y de accesibilidad a un espacio destinado a recibir a una multitud de peregrinos.

Casi cuatro décadas después, la experiencia de 1987 vuelve a funcionar como referencia. Frente a la expectativa por la visita de León XIV y las estimaciones que hablan de hasta un millón de personas, Pomazán considera que algunas de aquellas soluciones podrían recuperar vigencia.

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“La idea de la rampa, me parece que tendría que ser algo que se repita. Ahora hablan de un millón de personas, es un evento masivo”, sostiene.

El recuerdo de aquella jornada también permite recuperar una dimensión menos visible de los grandes acontecimientos religiosos: la tarea colectiva que existe detrás de un escenario. Para Pomazán, la arquitectura fue entonces mucho más que el diseño de un altar. Fue una herramienta para organizar, integrar y generar un espacio de encuentro.

Su experiencia adquiere una nueva dimensión ante la próxima visita papal. El desafío, como en 1987, será construir un espacio capaz de recibir a una multitud y, al mismo tiempo, establecer un vínculo con el paisaje, la comunidad y quienes lleguen a Córdoba para vivir el acontecimiento.

Entrevista de " La Argentina Posible"