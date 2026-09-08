Mac Allister expresa su tristeza por no recibir renovación de contrato en Liverpool

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Alexis Mac Allister, mediocampista titular de la Selección argentina, anunció que el Liverpool le ha informado que no tiene planes de renovar su contrato: "Recibí la noticia de que el club no estaba en posición de ofrecerme un nuevo contrato".

Mac Allister participó en la conferencia de prensa habitual previa a un nuevo inicio con el club inglés en la UEFA Champions League, donde se medirá ante el Atlético de Madrid dirigido por el "Cholo" Simeone, con la presencia de Julián Álvarez y "Cuti" Romero. Durante su intervención, el jugador manifestó cómo se siente tras la decisión: "Me pone realmente muy triste".

Asimismo, el futbolista detalló las razones detrás de su descontento: "Todos pueden ver que doy el 100% por el club, todos los días, en el entrenamiento y en los partidos; obviamente puedo tener buenos o malos partidos como todos, pero siempre doy lo mejor de mí".

El jugador también mencionó a Dominik Szoboszlai, futbolista húngaro, y Ryan Gravenberch, centrocampista neerlandés, quienes han renovado su contrato con Liverpool. En este sentido, indicó: "Eso me pone muy contento porque se lo merecen, pero a la vez me da tristeza por no recibir un nuevo contrato".

A pesar de la situación, el futbolista surgido en Argentinos Juniors, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2028, no descartó la posibilidad de que la oferta llegue en el futuro. Se mostró optimista y tranquilizó a los aficionados del Liverpool sobre su posible salida: "Por supuesto que todavía hay tiempo, los hinchas no tienen que preocuparse, seguiré dando el 100% hasta el último día que esté acá, pero ya veremos qué pasa".

Finalmente, confesó que tuvo oportunidades de abandonar el club en el verano europeo, pero enfatizó: "Creo que ahora mismo estoy en el club correcto".

Alexis Mac Allister llegó a Liverpool en junio de 2023 por 35 millones de euros, tras un destacado paso por el Brighton, donde tuvo un papel fundamental en la temporada 2021/22, llevándolos a un histórico sexto puesto y siendo parte clave del equipo que ganó la Copa del Mundo con la selección argentina.