Breanna Stewart lidera a Estados Unidos en busca de su quinto título consecutivo en la Copa del Mundo

FOTO: Breanna Stewart asume la presión con Estados Unidos, que va por su quinto título consecutivo

BERLÍN (AP) — Breanna Stewart es consciente de la presión que enfrenta la selección femenina de Estados Unidos para continuar con su exitosa trayectoria en la Copa del Mundo. Las estadounidenses han conseguido cuatro campeonatos consecutivos, y Stewart ha sido parte fundamental en los últimos tres, convirtiéndose en la líder de un equipo que presenta muchas caras nuevas.

"Hay mucha presión sobre el equipo de Estados Unidos y sobre nosotras, y se trata de asumirla", expresó Stewart en diálogo con la agencia de noticias. "No se trata de que el equipo la enfrente de una manera negativa, sino de reconocer a quienes nos precedieron y lo que lograron. Queremos seguir teniendo éxito cada vez más".

Después de que el equipo tuviera una de sus actuaciones ofensivas más débiles en medio siglo, Stewart tomó la iniciativa en la victoria aplastante 105-64 sobre la República Checa el lunes, anotando 11 puntos en los primeros 10 minutos. Estados Unidos tomó una ventaja de 29-15 y nunca miró atrás.

"Solo quería ser mejor. Quería liderar con el ejemplo", admitió Stewart tras la victoria. "No solo por las estadísticas, sino por la forma en que me comunicaba con mis compañeras. Este es un gran momento para todas nosotras y debemos aprovecharlo al máximo".

Caitlin Clark, quien se une por primera vez a la selección, compartió que tras la victoria ajustada sobre Italia, Stewart se acercó a las más jóvenes en la sala de pesas. Notó que estaban un poco desanimadas y decidió conversar con ellas.

"Solo quiero que comprendan que así es esto. No se intimiden por ello. Así funciona el juego. Los partidos serán cerrados, lo que no significa que deban sentirse derrotadas", comentó Clark. "Fue un buen mensaje que necesitábamos escuchar. No dejen que eso les afecte. Estos partidos van a ser difíciles".

Stewart ha aprendido de grandes líderes como Sue Bird y Diana Taurasi. Angel Reese, quien también juega por primera vez con el equipo, ha buscado el consejo de Stewart sobre su estilo de liderazgo.

Reese comentó sobre la triple campeona de la Copa del Mundo: "Ella ya ha ganado antes y sabe lo que se necesita. La recuerdo jugando para USA Basketball cuando era más joven".

Stewart ha demostrado ser una influencia tranquilizadora como líder veterana, guiando al Liberty de Nueva York hacia el primer campeonato en la historia de la franquicia hace dos años.

Ahora, el equipo estadounidense se encuentra en la fase de eliminación directa, con los cuartos de final programados para el jueves, donde se enfrentarán a la ganadora del partido entre Hungría y Japón.

La entrenadora de Estados Unidos, Kara Lawson, es consciente de que para mantener la racha —que incluye 33 victorias consecutivas en la Copa del Mundo desde una derrota en semifinales ante Rusia en 2006— necesitará que Stewart y Napheesa Collier brinden su experiencia.

"Son dos de las mejores jugadoras del mundo. No es mi trabajo convencerlas de que son buenas, sino recordarles quiénes son y lo que aportan al equipo", señaló Lawson.