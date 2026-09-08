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Las Murciélagas hacen historia y conquistan la primera Copa América de fútbol para ciegas

La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas se alzó con la primera Copa América tras vencer 1-0 a Brasil en la final disputada en San Pablo, marcando un hito en la disciplina.

08/09/2026 | 15:06Redacción Cadena 3

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Las Murciélagas son campeonas de América.

FOTO: Las Murciélagas son campeonas de América.

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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas logró una victoria histórica al vencer 1-0 a Brasil en la final que tuvo lugar este martes en San Pablo, consagrándose campeonas de América por primera vez.

El único gol del partido fue anotado por Gracia Sosa, quien con su destacado remate aseguró la victoria para el equipo argentino, permitiéndoles levantar el trofeo en la primera edición de la Copa América femenina de fútbol para ciegas.

El campeonato conseguido en Brasil se suma a la destacada trayectoria del seleccionado argentino, que ya se había consagrado como bicampeón mundial. Con esta nueva corona, Las Murciélagas enriquecen aún más su palmarés.

Lectura rápida

¿Qué logró la selección argentina?
Se consagró campeona de la primera Copa América de fútbol para ciegas.

¿Quién anotó el gol del triunfo?
El único gol fue marcado por Gracia Sosa.

¿Dónde se disputó la final?
La final se jugó en San Pablo, Brasil.

¿Cuántas veces ha sido campeona mundial Argentina?
El equipo ya es bicampeón mundial en esta disciplina.

¿Quién es el director técnico del equipo?
El equipo es dirigido por Gonzalo Abbas Hachaché.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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