Las Murciélagas hacen historia y conquistan la primera Copa América de fútbol para ciegas

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas logró una victoria histórica al vencer 1-0 a Brasil en la final que tuvo lugar este martes en San Pablo, consagrándose campeonas de América por primera vez.

El único gol del partido fue anotado por Gracia Sosa, quien con su destacado remate aseguró la victoria para el equipo argentino, permitiéndoles levantar el trofeo en la primera edición de la Copa América femenina de fútbol para ciegas.

El campeonato conseguido en Brasil se suma a la destacada trayectoria del seleccionado argentino, que ya se había consagrado como bicampeón mundial. Con esta nueva corona, Las Murciélagas enriquecen aún más su palmarés.