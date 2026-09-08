Crisis en Brasil: Supremo Tribunal destituye al jefe de la Policía Federal y tensa la política nacional

FOTO: Supremo Tribunal de Brasil destituye al jefe de la Policía Federal y agrava la crisis en la corte

SAO PAULO — En un movimiento que exacerba la crisis en el sistema judicial brasileño, el juez del Supremo Tribunal Federal, André Mendonca, destituyó el martes al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al jefe de inteligencia, Leandro Almada. Esta decisión se produce en un contexto de creciente inestabilidad política a medida que se acercan las elecciones nacionales de octubre.

En su fallo, Mendonca, quien fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro, argumentó que ambos funcionarios estaban involucrados en la elaboración de seis informes ilegales sobre sus actividades hasta finales de agosto. La destitución se enmarca dentro de un contexto de investigaciones sensibles que Mendonca preside, incluyendo el colapso del Banco Master y posibles fraudes en el sistema de pensiones de Brasil.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aún no ha respondido si apelará la decisión del tribunal. Lula, quien busca su reelección, se enfrenta a una dura contienda contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, actualmente condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En respuesta a la destitución, William Marcel Murad, director ejecutivo interino de la Policía Federal, defendió la confianza en Rodrigues y aseguró que los agentes no se dejarán afectar por estos ataques. Sin embargo, 11 directores de la fuerza han ofrecido sus renuncias en señal de apoyo a sus superiores, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y están influenciadas por intereses políticos.

La decisión de Mendonca se suma a un fuerte choque con el juez Alexandre de Moraes, quien el año pasado condenó a prisión a Bolsonaro. La semana pasada, Mendonca desclasificó documentos que revelan que el propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, había buscado asesoría legal de de Moraes antes de su arresto, lo que ha provocado una presión considerable sobre el juez para que renuncie.

Los medios brasileños han informado que Mendonca busca suspender a de Moraes del tribunal mientras se investiga su posible corrupción. Por su parte, de Moraes ha solicitado que Mendonca sea investigado por entrevistar a Vorcaro sin la presencia de agentes de la policía federal ni fiscales.

Las tensiones han escalado al punto de que miles de simpatizantes de Flávio Bolsonaro se manifestaron en Sao Paulo, pidiendo la destitución de de Moraes y mostrando su apoyo a Mendonca.