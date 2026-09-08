Reino Unido reafirma soberanía sobre Malvinas mientras busca diálogo con Argentina

FOTO: La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Gobierno británico ha manifestado su intención de establecer una "relación moderna y constructiva" con Argentina, según lo declarado por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, en un esfuerzo por reducir la tensión diplomática que se ha intensificado en torno a las Islas Malvinas.

No obstante, la funcionaria del gobierno laborista de Andy Burnham reafirmó la postura británica respecto a la soberanía del archipiélago y los "derechos" de autodeterminación de sus habitantes.

"El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos", expresó McNeill durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes, según informaron medios británicos y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

"Sin embargo -agregó-, no debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas".

McNeill subrayó que el futuro de las islas solo puede decidirlo sus habitantes y recordó que en el referéndum de 2013, el 99,8% de la población apoyó continuar bajo administración británica.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral tras la reafirmación del presidente argentino, Javier Milei, sobre la reivindicación de las Malvinas, advirtiendo que se impondrían sanciones a cualquier compañía petrolera que operara en la zona "bajo ocupación británica". En respuesta, McNeill aseguró que las fuerzas defensivas británicas en el Atlántico Sur se mantienen en "niveles apropiados".

Dentro del Parlamento británico, algunas voces han sido más contundentes. "Argentina huele la debilidad porque los viejos partidos vaciaron nuestra Armada y regalaron nuestro territorio", afirmó el portavoz de Economía del partido de derecha Reform UK, Robert Jenrick, a través de redes sociales tras su intervención en la Cámara.

La tensión entre Londres y Buenos Aires continúa siendo un tema candente, con declaraciones cruzadas y advertencias sobre posibles medidas económicas y militares que mantienen en alerta la agenda diplomática regional.