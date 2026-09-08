FOTO: Ituzaingó: joven asesina a su novia de 18 años en una discusión violenta

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Una adolescente fue asesinada la noche de este martes por su novio, durante una acalorada discusión en una vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.

Por razones que aún se están investigando, el joven disparó en el cuello a su novia, de 18 años, y también hirió a su padre, quien se encontraba en el lugar, aunque su estado no reviste gravedad.

La víctima fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde se confirmó su deceso, mientras que su padre ingresó al mismo centro médico con heridas de bala en ambas piernas, pero se encuentra en recuperación, según reportó el portal Oeste Noticias.

Las autoridades investigan las circunstancias de la discusión y la secuencia de los disparos, considerando el episodio como un posible femicidio seguido de un ataque al padre de la joven.