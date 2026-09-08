En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. San Pablo

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ituzaingó: joven asesina a su novia de 18 años en una discusión violenta

El hecho se produjo en una vivienda de Ituzaingó, donde también resultó herido el padre de la víctima.

08/09/2026 | 22:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Ituzaingó: joven asesina a su novia de 18 años en una discusión violenta

FOTO: Ituzaingó: joven asesina a su novia de 18 años en una discusión violenta

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Una adolescente fue asesinada la noche de este martes por su novio, durante una acalorada discusión en una vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.

Por razones que aún se están investigando, el joven disparó en el cuello a su novia, de 18 años, y también hirió a su padre, quien se encontraba en el lugar, aunque su estado no reviste gravedad.

La víctima fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde se confirmó su deceso, mientras que su padre ingresó al mismo centro médico con heridas de bala en ambas piernas, pero se encuentra en recuperación, según reportó el portal Oeste Noticias.

Las autoridades investigan las circunstancias de la discusión y la secuencia de los disparos, considerando el episodio como un posible femicidio seguido de un ataque al padre de la joven.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Ituzaingó?
Un joven disparó y mató a su novia de 18 años durante una discusión.

¿Quiénes fueron las víctimas?
La víctima fue una adolescente de 18 años y su padre, que resultó herido en las piernas.

¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar en una vivienda de Ituzaingó, Buenos Aires.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?
El hecho se registró la noche del 8 de septiembre.

¿Cómo se encuentra el padre de la víctima?
El padre de la joven está fuera de peligro y en recuperación tras ser herido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf