Boca venció a San Pablo en “La Bombonera” en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo este martes a la noche en "La Bombonera" por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo los deberes de local, en un partido parejo en el que ninguno de los equipos se lució.

Ahora, "El Xeneize" irá con la ventaja a Brasil, gracias al gol de Miguel Merentiel, a los siete minutos del segundo tiempo.

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MERENTIEL METIÓ EL 1-0 PARA BOCA ANTE SAO PAULO



La Bestia tuvo fortuna con el rebote del arquero y la mandó a guardar.



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Las primeras chances del partido fueron para San Pablo, que le generó peligro a Boca en el comienzo. A los 12 minutos, avisó con una buena jugada elaborada por el medio de la mano de Pablo. Finalmente el 10, Luciano, quedó de frente al arco, remató y la pelota se desvió en Herrera.

A los 16 minutos, llegó la más clara para el conjunto visitante. Tomás Belmonte se equivocó en la salida, le dejó servida la pelota a Iago, que tiró un buen centro y, luego, Luciano, de cabeza, exigió a Álvaro Montero, que la sacó al córner a puro reflejo.

Recién a los 22 de la primera mitad, Boca comenzó a despertarse de a poco, con aproximaciones pero sin ocasiones claras. Primero, un centro bueno de Velasco por derecha que Belmonte no llegó a conectar. Luego, en la continuidad de la jugada, el propio Velasco remató de afuera y la pelota salió desviada al córner.

Ya a los 34, sí se generó la primera de peligro parao Boca, con Lautaro Blanco. El lateral izquierdo se mandó al ataque con pelota dominada y, llegando al vértice del área, decidió rematar al arco, generando incomodidad para San Pablo.

Para el segundo tiempo, el optimismo creció y Boca se hizo protagonista. Tal es así que solamente le tomó siete minutos para ponerse en ventaja. Tras una buena conducción de Paredes, que le abrió a la izquierda, Blanco tiró un centro para Merentiel, que, en dos tiempos, terminó venciendo al arquero rival.

Después de ponerse por delante, el partido entró en una meseta contundente y, salvo un cabezazo de Merentiel que pasó cerca, no hubo más ocasiones. Hasta el minuto 22, en el que Velasco casi anotó el segundo tras conducir por derecha y rematar de afuera, pegado al palo derecho.

A los 30 del complemento, se salvó San Pablo. Tras una plancha muy fuerte sobre Paredes, en la que tocó la pelota y luego dejó la pierna, Domingo Duarte recibió la tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro fue al VAR y corrigió su acción, por lo que el club brasileño pudo continuar con 11 hombres en cancha.

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EL VAR ANULÓ LA ROJA DE SAO PAULO ANTE BOCA



Piero Maza había expulsado a Domingos Duarte con roja directa, pero el VAR anuló la tarjeta.



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La gran incidencia para la vuelta es que Jonathan Calleri, ex Boca que fue repudiado por toda "La Bombonera" cuando salió, no podrá jugar en Brasil. El delantero, quien llegó tocado desde lo físico por una lesión, recibió la tarjeta amarilla y se perderá dicho duelo por acumulación.

El final de partido no tuvo sobresaltos para "El Xeneize", que controló la situación, pero no apretó para buscar un poco más.

De esta manera, con una ventaja mínima, irá a Brasil para tratar de defenderla. El duelo de vuelta se jugará el próximo marte 15 de septiembre, a las 21.30.

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