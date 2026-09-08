Irán confirma ataque con misiles a base estadounidense en Jordania como represalia

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmó el miércoles que llevó a cabo un ataque con misiles balísticos contra una base estadounidense ubicada en la ciudad jordana de Al Azraq, en el este del país. Esta acción se realizó como represalia por la reciente ofensiva "agresiva" de Estados Unidos contra petroleros iraníes.

Los ataques se lanzaron desde doce ciudades diferentes de Irán, constituyendo una de las descargas más intensas desde la finalización de la Operación "Rugido del León", de acuerdo con informes de medios iraníes.

Se estima que al menos 35 misiles fueron lanzados hacia Jordania, según reportes de medios de comunicación israelíes. Este ataque activó las sirenas en la base militar estadounidense situada en el país.

Un funcionario estadounidense, en declaraciones al Jerusalem Post a principios del martes, indicó que el CENTCOM había atacado petroleros iraníes, mientras que los medios locales informaban sobre explosiones cercanas a la isla de Kharg.

Adicionalmente, un informe de la agencia de noticias semioficial Tasnim señaló que los ataques contra los buques iraníes no provocaron víctimas, ya que la tripulación a bordo fue evacuada. Este informe, citando fuentes locales, también mencionó que el buque atacado se encontraba a unas cuatro millas de la isla de Kharg.