Sergio Massa pidió la unidad del peronismo y destacó el triunfo en Marcos Juárez

FOTO: Massa coincidió en el acto con Juan Schiaretti y Martín Llaryora, entre otros (foto: @MauroFdz).

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió este martes a la noche trabajar por la unidad del peronismo junto a gobernadores y diputados, al llegar al Hotel Savoy, en Capital Federal, para participar de un acto homenaje a José Manuel de la Sota.

“Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados y, después, el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a la prensa desde el acto homenaje, según pudo saber Noticias Argentinas.

En ese marco, el dirigente se refirió a la discusión en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones que consideró más relevantes que las PASO.

“Me parece que mañana (miércoles) el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como es el endeudamiento familiar”, sostuvo.

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Massa también ponderó el resultado electoral obtenido por el peronismo en Marcos Juárez y destacó el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

“Creo que fue un gran triunfo de Font. Un gran trabajo de unificación”, concluyó.