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Sergio Massa pidió la unidad del peronismo y destacó el triunfo en Marcos Juárez

Fue en un homenaje a De la Sota, al que asistieron las hijas del exgobernador, Llaryora y Schiaretti. El líder del Frente Renovador dijo que el Congreso dará una “muestra importante” con el debate sobre endeudamiento familiar.

09/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Massa coincidió en el acto con Juan Schiaretti y Martín Llaryora, entre otros (foto: @MauroFdz).

FOTO: Massa coincidió en el acto con Juan Schiaretti y Martín Llaryora, entre otros (foto: @MauroFdz).

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El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió este martes a la noche trabajar por la unidad del peronismo junto a gobernadores y diputados, al llegar al Hotel Savoy, en Capital Federal, para participar de un acto homenaje a José Manuel de la Sota.

“Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados y, después, el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a la prensa desde el acto homenaje, según pudo saber Noticias Argentinas.

En ese marco, el dirigente se refirió a la discusión en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones que consideró más relevantes que las PASO.

“Me parece que mañana (miércoles) el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como es el endeudamiento familiar”, sostuvo.

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Massa también ponderó el resultado electoral obtenido por el peronismo en Marcos Juárez y destacó el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

“Creo que fue un gran triunfo de Font. Un gran trabajo de unificación”, concluyó.

Lectura rápida

¿Quién hizo un llamado a la unidad del peronismo?
Sergio Massa hizo un llamado a la unidad del peronismo junto a gobernadores y diputados.

¿Dónde se realizó el acto homenaje?
El acto homenaje se llevó a cabo en el Hotel Savoy, en Capital Federal.

¿Qué tema se discutirá en el Congreso?
Se discutirá el endeudamiento familiar en el Congreso.

¿Qué destacó Massa sobre el resultado electoral?
Massa destacó el triunfo del peronismo en Marcos Juárez y el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

¿Qué consideró Massa más relevante que las PASO?
Massa consideró que el endeudamiento familiar es un tema más relevante que las PASO.

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