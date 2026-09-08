México proyecta un crecimiento moderado y un déficit del 3,9% del PIB para 2027

FOTO: México prevé un crecimiento de entre el 1,5% y 2,5% en 2027 y un déficit del 3,9% del PIB

CIUDAD DE MÉXICO — El país azteca estima un crecimiento económico de entre el 1,5% y el 2,5% para el año 2027, impulsado por un sector externo diversificado, incremento en las exportaciones y en la inversión extranjera directa, así como un control efectivo de la inflación. Así lo afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, durante la presentación del paquete económico para el próximo año. Además, el funcionario anunció un déficit proyectado del 3,9% del PIB.

En su discurso, Zamora también mencionó que la empresa estatal Petróleos Mexicanos, que ha recibido constantes apoyos gubernamentales, se prevé que logre un superávit de 95.000 millones de pesos. Este déficit, según el secretario, garantizará la sostenibilidad de la deuda pública del país.

La directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, señaló que las proyecciones de crecimiento presentadas por el gobierno son "más creíbles, aunque ligeramente optimistas" en comparación con las estimaciones de los analistas que son consultados por el Banco de México.

No obstante, Siller advirtió que la situación económica no es tan positiva como lo indica el gobierno, ya que el principal riesgo es la "lenta consolidación fiscal", con un déficit que supera el 3,5% previsto en los precriterios económicos y que está por encima del 2,5% sugerido por el Fondo Monetario Internacional.

La analista proyectó que, con las cifras actuales, el déficit superará el 3% durante al menos seis años más, y que la deuda bruta alcanzará el 58,6% del PIB en toda la proyección hasta 2032.

El gobierno mexicano también espera ingresos tributarios del 15,9% del PIB, sin la creación de nuevos impuestos, pero con ajustes en las leyes y un esfuerzo continuo para combatir la evasión fiscal. En cuanto a los gastos, el Ejecutivo planea destinar un 2,6% del PIB a programas sociales y a la infraestructura, los cuales son característicos de la administración del partido gobernante, Morena.

Finalmente, Zamora enfatizó que se continuará trabajando para aumentar la inversión extranjera directa, que alcanzó un récord de 35.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026, y para impulsar el Plan México, que busca movilizar inversión privada, aumentar la producción nacional, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado.