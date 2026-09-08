Una mujer de 58 años fue atropellada por una camioneta en avenida Pellegrini

Una mujer de 58 años fue atropellada este martes por una camioneta mientras circulaba por avenida Pellegrini. El siniestro ocurrió alrededor de las 19.30 y generó complicaciones en el tránsito durante varios minutos.

Según la información preliminar, el vehículo circulaba por Pellegrini cuando se produjo el impacto con la peatona. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado de salud de la mujer.

A raíz del operativo desplegado en el lugar, permanecieron cortados durante un lapso los cruces de Pellegrini y Cochabamba y Pellegrini y Corrientes, en la mano hacia el oeste.

Personal de emergencia y autoridades trabajaron en la zona para asistir a la víctima y ordenar la circulación.

La información permanece en desarrollo y se aguardan datos oficiales que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y la evolución de la mujer atropellada.