Juegos Suramericanos: el Monumento a la Bandera se llena de luces y ensayos para la apertura

FOTO: Rosario: el Monumento se llena de luces y ensayos para la apertura de los Suramericanos.

FOTO: Rosario: el Monumento se llena de luces y ensayos para la apertura de los Suramericanos.

FOTO: Rosario: el Monumento se llena de luces y ensayos para la apertura de los Suramericanos.

El Monumento Nacional a la Bandera ya empezó a cambiar su fisonomía de cara a la apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A pocos días del acto inaugural, bailarines, músicos, técnicos y artistas realizan los últimos ensayos de una ceremonia que combinará distintas disciplinas y tendrá como escenario uno de los lugares más emblemáticos de Rosario.

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?? ASÍ ENSAYAN EN EL MONUMENTO PARA EL ACTO INAUGURAL DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS



El Monumento Nacional a la Bandera ya se prepara para la gran apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tendrá lugar este sábado desde las 18. pic.twitter.com/elxUYFW8wV — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 9, 2026

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La apertura será este sábado 12 de septiembre desde las 18 y tendrá entrada libre y gratuita. Las imágenes de los ensayos muestran parte del despliegue que tendrá el espectáculo, con artistas trabajando sobre el escenario y una puesta que aprovechará también la estructura del Monumento.

La ceremonia combinará música, danza, teatro y tecnología y contará con la participación de figuras como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo. También habrá presencia de artistas rosarinos y santafesinos, entre ellos Mery San Dámaso.

La puesta comenzó a prepararse hace más de nueve meses y reunirá a más de 100 artistas. El espectáculo tendrá dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale.

La propuesta no apunta a mostrar literalmente las distintas disciplinas deportivas, sino a representarlas a través de una puesta teatral y artística.

Todo ese trabajo tendrá su estreno frente al público este sábado, cuando Rosario sea sede de la apertura oficial de los Juegos Suramericanos. La competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre y tendrá como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países.

Mientras tanto, en el Monumento se ajustan los últimos detalles. Los ensayos ya permiten anticipar parte de una ceremonia que buscará combinar deporte, música y artistas locales y nacionales en la previa del inicio de la competencia.