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OpenAI asegura que resolvió uno de los problemas más profundos de las matemáticas

Se lo conoce con el nombre de “Navier-Stokes” y llevaba 90 años sin ser resuelto. 

08/09/2026 | 21:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La empresa OpenAI aseguró que encontró la solución a uno de los problemas matemáticos más profundos, que llevaba 90 años sin ser resuelto.

Se lo conoce como “Navier-Stokes” y ha sido definido por la compañía que lidera Sam Altman como “uno de los grandes problemas del milenio de las matemáticas”.

Según lo publicado por el analista económico y divulgador tecnológico, Marc Vidal, el descubrimiento le ha costado “6 millones de dólares en tokens” a OpenAI.

“En esencia, estas ecuaciones describen cómo se comportan los fluidos, pero durante casi un siglo nadie había podido demostrar qué ocurre en determinadas condiciones extremas”, afirmó Vidal en su cuenta de X.

“Lo realmente relevante es cómo se habría logrado: miles de agentes de IA trabajando en paralelo, explorando hipótesis y construyendo una demostración matemática”, continuó.

“Si la comunidad científica valida el resultado, no será sólo un hito matemático. Será también una señal muy seria de que la IA empieza a pasar de explicar conocimiento a producir conocimiento nuevo”, enfatizó.

“Mientras medio mundo está a sus cosas, hay otro mundo que está creando el de mañana sin preguntar ni debatirlo”, concluyó.

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De todos modos, el anuncio se ha visto empañado porque el matemático Tristan Buckmaster acusó a OpenAI de haber acelerado la resolución del problema con agentes de IA luego de saber de su trabajo y de las investigaciones de su colega Levent Alpöge, de la empresa Anthropic.

Lectura rápida

¿Qué problema resolvió OpenAI?
OpenAI encontró la solución al problema matemático conocido como “Navier-Stokes”.

¿Quién lidera OpenAI?
La empresa está liderada por Sam Altman.

¿Cuánto costó el descubrimiento?
El descubrimiento le costó a OpenAI 6 millones de dólares en tokens.

¿Cómo se logró la solución?
Miles de agentes de IA trabajaron en paralelo, explorando hipótesis y construyendo una demostración matemática.

¿Qué acusaciones se hicieron contra OpenAI?
Tristan Buckmaster acusó a OpenAI de acelerar la resolución del problema tras conocer el trabajo de su colega Levent Alpöge, de Anthropic.

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