Última oportunidad para organizar un evento en TechCrunch Disrupt 2026: plazo cierra esta noche
La fecha límite para aplicar a un evento en TechCrunch Disrupt 2026 se extendió hasta hoy, 8 de septiembre, a las 11:59 p.m. PT. No pierdas la oportunidad de destacar tu comunidad.
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Se acerca la fecha límite. La oportunidad de organizar un evento paralelo durante el TechCrunch Disrupt 2026 se ha extendido hasta hoy, 8 de septiembre, a las 11:59 p.m. PT.
Después de esta noche, las aplicaciones se cerrarán.
Si has estado esperando para reunir a tus fundadores, inversores, clientes, socios o comunidad durante la semana de Disrupt, este es el momento de actuar.
Aplica ahora para organizar un evento paralelo ?
Convierte la semana de Disrupt en una oportunidad para tu negocio
Organizar un evento paralelo coloca a tu organización en una posición para construir relaciones, generar visibilidad y crear oportunidades que pueden extenderse más allá de Disrupt.
En lugar de simplemente asistir, puedes utilizar la semana para:
Generar conexiones de alto valor: Junta a tu equipo en una sala con fundadores, inversores, clientes potenciales, socios y otros tomadores de decisiones que pueden ayudar a avanzar tu negocio.
Fortalecer tu marca: Crea una experiencia que muestre lo que representa tu organización y ofrezca a tu audiencia una razón para interactuar contigo más allá de un stand, escenario o sesión de conferencia.
Crecimiento de tu comunidad: Reúne a las personas que ya están interesadas en tu trabajo y preséntalas a nuevas conexiones que de otro modo no conocerían.
Crear oportunidades de negocio: Utiliza un evento para iniciar conversaciones que pueden llevar a asociaciones, clientes, inversiones, talento o tu próxima gran idea.
Ampliar tu alcance en Disrupt: Un evento paralelo aprobado puede ser promocionado a través de la página de eventos paralelos de TechCrunch, la agenda de Disrupt, la aplicación móvil, boletines, artículos y canales sociales, poniendo tu evento frente a una audiencia aún más amplia.
Dar a tu red una razón para unirse a ti: Comparte un descuento del 25% en boletos de Disrupt con tu comunidad y haz de tu evento parte de su experiencia más amplia en Disrupt.
El beneficio no es simplemente organizar otro evento. Es poner a tu organización en la sala con las personas que pueden ayudar a dar forma a lo que viene, y darles una razón para recordarte.
Tu última oportunidad es esta noche
Esta es la fecha límite final. No habrá más extensiones.
Y recuerda: Solicitar no garantiza la aprobación o inclusión como un evento paralelo oficial de Disrupt. El equipo de TechCrunch revisa cada solicitud, y solo los eventos aprobados pueden participar en el programa oficial. Las oportunidades promocionales también están sujetas a la discreción de TechCrunch.
Si deseas ser parte de la alineación oficial de eventos paralelos, tu solicitud debe ser enviada esta noche.
La fecha límite es esta noche, 8 de septiembre a las 11:59 p.m. PT. Una vez que se cierre la ventana de aplicaciones, se cerrará.
Haz tu movimiento. Envía tu solicitud antes de la medianoche.
Esta es la llamada final. Haz que cuente.
Lectura rápida
¿Cuál es la fecha límite para solicitar un evento en TechCrunch Disrupt 2026?
La fecha límite es hoy, 8 de septiembre, a las 11:59 p.m. PT.
¿Qué es un evento paralelo en TechCrunch Disrupt?
Es una oportunidad para que organizaciones reúnan a su comunidad durante la semana de Disrupt.
¿Qué beneficios ofrece organizar un evento paralelo?
Permite generar conexiones, visibilidad y oportunidades comerciales que pueden extenderse más allá de Disrupt.
¿Se garantiza la inclusión de un evento solicitado?
No, las solicitudes son revisadas y solo los eventos aprobados pueden participar en el programa oficial.
¿Dónde se pueden enviar las solicitudes?
Las solicitudes se pueden enviar a través del sitio web de TechCrunch para eventos paralelos.