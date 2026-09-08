FOTO: Última oportunidad para organizar un evento en TechCrunch Disrupt 2026: plazo cierra esta noche

Se acerca la fecha límite. La oportunidad de organizar un evento paralelo durante el TechCrunch Disrupt 2026 se ha extendido hasta hoy, 8 de septiembre, a las 11:59 p.m. PT.

Después de esta noche, las aplicaciones se cerrarán.

Si has estado esperando para reunir a tus fundadores, inversores, clientes, socios o comunidad durante la semana de Disrupt, este es el momento de actuar.

Aplica ahora para organizar un evento paralelo ?

Convierte la semana de Disrupt en una oportunidad para tu negocio

Organizar un evento paralelo coloca a tu organización en una posición para construir relaciones, generar visibilidad y crear oportunidades que pueden extenderse más allá de Disrupt.

En lugar de simplemente asistir, puedes utilizar la semana para:

Generar conexiones de alto valor: Junta a tu equipo en una sala con fundadores, inversores, clientes potenciales, socios y otros tomadores de decisiones que pueden ayudar a avanzar tu negocio.

Fortalecer tu marca: Crea una experiencia que muestre lo que representa tu organización y ofrezca a tu audiencia una razón para interactuar contigo más allá de un stand, escenario o sesión de conferencia.

Crecimiento de tu comunidad: Reúne a las personas que ya están interesadas en tu trabajo y preséntalas a nuevas conexiones que de otro modo no conocerían.

Crear oportunidades de negocio: Utiliza un evento para iniciar conversaciones que pueden llevar a asociaciones, clientes, inversiones, talento o tu próxima gran idea.

Ampliar tu alcance en Disrupt: Un evento paralelo aprobado puede ser promocionado a través de la página de eventos paralelos de TechCrunch, la agenda de Disrupt, la aplicación móvil, boletines, artículos y canales sociales, poniendo tu evento frente a una audiencia aún más amplia.

Dar a tu red una razón para unirse a ti: Comparte un descuento del 25% en boletos de Disrupt con tu comunidad y haz de tu evento parte de su experiencia más amplia en Disrupt.

El beneficio no es simplemente organizar otro evento. Es poner a tu organización en la sala con las personas que pueden ayudar a dar forma a lo que viene, y darles una razón para recordarte.

Tu última oportunidad es esta noche

Esta es la fecha límite final. No habrá más extensiones.

Y recuerda: Solicitar no garantiza la aprobación o inclusión como un evento paralelo oficial de Disrupt. El equipo de TechCrunch revisa cada solicitud, y solo los eventos aprobados pueden participar en el programa oficial. Las oportunidades promocionales también están sujetas a la discreción de TechCrunch.

Si deseas ser parte de la alineación oficial de eventos paralelos, tu solicitud debe ser enviada esta noche.

La fecha límite es esta noche, 8 de septiembre a las 11:59 p.m. PT. Una vez que se cierre la ventana de aplicaciones, se cerrará.

Haz tu movimiento. Envía tu solicitud antes de la medianoche.

Esta es la llamada final. Haz que cuente.