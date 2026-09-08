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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista se realizó el martes 8 de septiembre a las 22:15, con el número a la cabeza 1028, que representa a "A primera (El Cerro)". Conocé los resultados completos.

08/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1028, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1028
2° 7172
3° 9110
4° 6655
5° 3354
6° 5676
7° 7005
8° 7886
9° 7212
10° 9902
11° 8366
12° 0801
13° 1422
14° 8049
15° 1240
16° 5926
17° 7713
18° 5398
19° 9808
20° 3850

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre de 2026.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1028.

¿Qué representa el número 1028?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".

¿A qué hora fue el sorteo?
El sorteo se realizó a las 22:15.

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