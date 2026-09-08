Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

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El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1028, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1028

2° 7172

3° 9110

4° 6655

5° 3354

6° 5676

7° 7005

8° 7886

9° 7212

10° 9902

11° 8366

12° 0801

13° 1422

14° 8049

15° 1240

16° 5926

17° 7713

18° 5398

19° 9808

20° 3850