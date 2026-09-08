Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.
El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista se realizó el martes 8 de septiembre a las 22:15, con el número a la cabeza 1028, que representa a "A primera (El Cerro)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1028, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1028
2° 7172
3° 9110
4° 6655
5° 3354
6° 5676
7° 7005
8° 7886
9° 7212
10° 9902
11° 8366
12° 0801
13° 1422
14° 8049
15° 1240
16° 5926
17° 7713
18° 5398
19° 9808
20° 3850
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13027 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre de 2026.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1028.
¿Qué representa el número 1028?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".
¿A qué hora fue el sorteo?
El sorteo se realizó a las 22:15.