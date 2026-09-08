Transformación de la Segunda División española: Messi y Ronaldo marcan el rumbo de nuevos inversores

FOTO: Boom de negocios en la Segunda División española: Messi y Ronaldo entran en la cancha.

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) – La Segunda División de España atraviesa un proceso de transformación económica y ahora tiene como protagonistas a dos de las mayores figuras de la historia del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El capitán argentino alcanzó un principio de acuerdo para tomar el control del CD Eldense, mientras que el portugués ya posee el 25% de las acciones de la UD Almería, según informaron medios españoles.

De acuerdo con El País, Messi llegó a un principio de acuerdo con los actuales propietarios del Eldense para convertirse en el máximo accionista del club. La operación todavía no está cerrada y deberá completar una auditoría, los procedimientos legales y contractuales y obtener la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El periódico deportivo AS informó que el acuerdo contempla la adquisición del 100% de las acciones del Eldense y que la inversión sería realizada por Messi sin otros futbolistas o exjugadores como socios.

Las versiones más recientes también descartaron la participación de Carles Puyol, Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la operación.

Cristiano se adelantó con el Almería

Cristiano Ronaldo ya dio ese paso en otro equipo de la misma categoría.

El portugués adquirió en febrero el 25% de la UD Almería mediante CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., según informó Mundo Deportivo a partir del comunicado oficial de la institución andaluza.

El monto de la operación no fue revelado y Ronaldo ingresó como accionista minoritario, por lo que no tomó el control total del club.

Una Segunda con históricos y nuevos proyectos

Almería y Eldense forman parte de una Segunda División que en la temporada 2026/27 reúne a 22 equipos y combina clubes históricos, instituciones que recientemente estuvieron en Primera y proyectos respaldados por nuevos inversores.

Entre ellos aparecen Real Valladolid, Cádiz, Granada, Sporting de Gijón, Las Palmas, Eibar, Mallorca, Girona, Real Oviedo y Burgos, además de Almería y Eldense.

La composición de la categoría permite dimensionar su atractivo. Según la guía publicada por AS para esta temporada, 18 de sus 22 participantes tienen antecedentes en Primera División y el presupuesto conjunto de los clubes alcanza los 415 millones de euros.

El Burgos, el otro caso argentino

En ese mapa de inversiones aparece otro argentino: el empresario Marcelo Fígoli, presidente y máximo accionista del Burgos CF, uno de los equipos que compiten esta temporada en LaLiga Hypermotion.

Fígoli desembarcó en el club a fines de 2023 a través de Grupo 360 y avanzó posteriormente sobre el paquete accionario hasta consolidar el control de la institución.