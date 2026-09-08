Trump ordena excluir productos canadienses de contratos del Gobierno estadounidense

FOTO: Trump sigue en pie de guerra con Canadá por los aranceles.

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la decisión de retirar productos canadienses de las listas de contratos del Gobierno estadounidense como respuesta a los aranceles de represalia impuestos por Canadá.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump declaró: "Por este medio ordeno a la GSA (Administración General de Servicios), que trabaja con el USTR (Representante Comercial de Estados Unidos), tomar todas las medidas necesarias para RETIRAR los productos de origen canadiense de los programas de adjudicación múltiple de GSA a menos que Canadá restablezca de manera plena y equitativa la reciprocidad para los granjeros y las compañías estadounidenses".

Trump también se refirió a las restricciones impuestas por Canadá a los productores lecheros estadounidenses, afirmando que "Canadá no permite que nuestros grandes productores lecheros vendan en el mercado canadiense". Agregó que "la única razón por la que Canadá fabrica autos es debido a desastrosos acuerdos comerciales previos elaborados cuando otros presidentes ocupaban el cargo".

"Canadá nos ha estado estafando durante años", expresó Trump, quien continuó diciendo que "el Gobierno canadiense, incluyendo a las provincias canadienses, ha prohibido a las pequeñas empresas y las compañías estadounidenses vender en sus mercados de adquisición gubernamental". El presidente advirtió que "eso no es reciprocidad, es una estafa comercial canadiense".

"A partir de ahora, ¡NADA DE RECIPROCIDAD, NADA DE ACCESO!", declaró Trump en su mensaje.

Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Desde el 22 de agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 50 por ciento a cerca de 20.000 millones de dólares en productos canadienses, lo que llevó a Canadá a responder con aranceles equivalentes sobre las importaciones estadounidenses.

Agencia NA