LIV Golf se declara en bancarrota y busca reestructurarse para sobrevivir en el futuro

LIV Golf ha solicitado protección judicial por bancarrota en Nueva Jersey, reportando deudas que superan los 500 millones de dólares. Esta decisión se toma en un intento de reactivar la liga tras la abrupta retirada del apoyo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí a principios de este año. El último torneo de la liga se llevó a cabo el mes pasado en Indiana.

Cuatro proveedores han presentado demandas por falta de pago, lo que ha incrementado la presión sobre la organización. En respuesta a esta situación, LIV Golf ha establecido un plan de reestructuración con BC Partners como su principal fuente de financiamiento.

"Este proceso nos da la estructura y el tiempo para perseguir una transacción histórica y comenzar el próximo capítulo de LIV Golf", expresó Scott O’Neil, director general de la liga, en un comunicado. O’Neil ha indicado que la nueva versión de la liga, denominada "LIV Golf 2.0", presentará a los jugadores como propietarios mayoritarios en un calendario reducido. Este nuevo formato incluirá un incremento en el número de jugadores de 57 a 75 y la introducción de un corte a 54 hoyos, así como eliminatorias los lunes.

Además, se ha señalado que el concepto de equipos se fundamentará en las nacionalidades y que la liga continuará aprovechando mercados exitosos en lugares como Australia, Sudáfrica y Asia. Sin embargo, esta nueva versión será una fracción de lo que LIV Golf prometió al lanzarse en junio de 2022, cuando atrajo a grandes nombres de la Gira de la PGA con bonos multimillonarios.

La organización ha acumulado gastos que superan los 5.000 millones de dólares antes de que el fondo anunciara la interrupción de su apoyo en abril. Aún se desconoce el futuro de las principales estrellas de LIV, como Jon Rahm y Bryson DeChambeau. Rahm, que está compitiendo en el Abierto de Irlanda, comentó: "Todavía tengo un contrato con LIV 1.0 que estoy más que dispuesto a cumplir. Como dije, el tiempo lo dirá".

Entre los principales acreedores de LIV Golf se encuentran Rahm, DeChambeau, Dustin Johnson y Cameron Smith, quienes figuran en la presentación de quiebra. Esta presentación estima que la liga tiene activos entre 100 y 500 millones de dólares, y pasivos que oscilan entre 500 millones y 1.000 millones de dólares.

Uno de los acreedores más destacados es el estado de Luisiana, que reclama 1.220.000 dólares. El evento programado en Luisiana fue pospuesto poco después de que el fondo anunciara el corte de apoyo, al igual que el evento en Michigan, que fue cancelado.

La decisión de acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras, que permite la reorganización, da a LIV Golf la oportunidad de continuar operando mientras busca financiamiento nuevo con la aprobación del tribunal. En este contexto, el fondo ha acordado proporcionar 49,6 millones de dólares en financiamiento de deudor en posesión (DIP), sujeto a la aprobación judicial.

BC Partners L.P. y otros inversores minoritarios están dispuestos a aportar financiamiento adicional mientras la liga intenta reestructurarse. LIV Golf ha manifestado su intención de salir de la bancarrota y lanzar su nueva versión para 2027.

"Ahora es el momento de entrar en la siguiente fase de LIV Golf", afirmó O’Neil. "Hoy dimos un paso importante hacia adelante para llegar allí. Este proceso está diseñado para construir un futuro más sólido y sostenible para LIV Golf". Sin embargo, el futuro de la liga dependerá de quiénes permanezcan en ella.

La Gira de la PGA ha sancionado a los jugadores con un año de suspensión desde su última aparición en LIV Golf. Brooks Koepka fue el primero en regresar bajo un acuerdo que implicó un pago a una organización benéfica y restricciones severas. Brian Rolapp, director general de la Gira, ha ofrecido un acuerdo similar a Rahm, DeChambeau y Smith, pero ninguno ha aceptado, lo que ha contribuido a la crisis de LIV Golf.

O’Neil ha subrayado que la intención de la liga es "completar, no competir", un enfoque que ha generado controversia en el entorno del golf profesional.