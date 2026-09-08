De la Espriella y Rubio: Primer encuentro entre Colombia y EE.UU. en nueva era de cooperación

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – En un paso significativo para las relaciones bilaterales, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se reunió el martes en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este encuentro se produce en el marco de una gira que Rubio realiza por la región, que incluye paradas en Perú y Ecuador. Durante la reunión, De la Espriella expresó: "Vamos a ser sus principales aliados" en la región.

Este encuentro representa el primer contacto presencial entre la administración estadounidense del expresidente Donald Trump y el nuevo gobierno colombiano. En la cita, De la Espriella subrayó la necesidad de avanzar en una agenda conjunta que contemple el fortalecimiento de la seguridad regional, la lucha contra el narcoterrorismo y la colaboración en temas fronterizos. Además, destacó la importancia de abrir nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo, afirmando que "Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos".

El presidente colombiano también agradeció a Estados Unidos por la ayuda recibida tras el reciente terremoto, y explicó que de la reunión surgió una "hoja de ruta" denominada los acuerdos de Barranquilla, que se centra en tres temas clave: "Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio".

Rubio, quien recordó su visita anterior a Colombia como senador, comentó sobre la distancia que se había creado entre los gobiernos de ambos países. "Los enlaces entre EE. UU. y Colombia son difíciles de que se puedan crear en la región. Hablamos mucho de los temas de seguridad y es clave, porque sin seguridad no puede haber prosperidad. Pero las oportunidades que existen entre Colombia y Estados Unidos, la seguridad es la base de todo", expresó durante las declaraciones conjuntas.

Además, Rubio enfatizó que "la función de cualquier gobierno es la seguridad de un pueblo", añadiendo que sobre esa base se puede construir la prosperidad, lo que es fundamental para el avance económico del país. El secretario de Estado también hizo críticas al expresidente Petro, señalando que el nuevo gobierno ha heredado "una serie de desastres y malas decisiones" que necesitan ser corregidas.

Como parte de su gira, Rubio tiene programadas reuniones con los presidentes de Ecuador y Perú, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente. Cabe destacar que estos tres países son parte del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico establecida por el gobierno de Trump en marzo.