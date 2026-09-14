"Habilidades socioemocionales", el requisito que domina las vacantes del mercado laboral

Un análisis de 1,2 millones de avisos de empleo publicados en Argentina, Brasil, Colombia y México hasta junio de 2026 muestra que la inteligencia artificial todavía aparece como requisito en una proporción reducida de las búsquedas laborales. Según explicó Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, entre el 1% y el 3% de las vacantes exige conocimientos de IA, principalmente en el sector tecnológico y de software.

“Lo que observamos es que la gran mayoría de las vacantes siguen pidiendo las habilidades técnicas más tradicionales”, explicó Maurizio. La investigadora destacó además que el estudio encontró una presencia muy importante de las denominadas habilidades blandas o socioenemocionales, que aparecen como complemento de los conocimientos técnicos.

De acuerdo con la especialista, alrededor del 70% de las vacantes analizadas demanda habilidades socioemocionales. “En el 70% de las vacantes se piden este tipo de habilidades socioemocionales”, afirmó. Entre las más solicitadas mencionó “buena comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad, disponibilidad y cambio”.

Maurizio aclaró que la baja presencia de la inteligencia artificial en los avisos no significa necesariamente que la tecnología tenga poca incidencia sobre el empleo. “Nosotros estamos mirando las vacantes que se abren, no estamos mirando el mercado de trabajo”, explicó. En ese sentido, planteó que si una herramienta de IA ya hubiera reemplazado completamente una determinada tarea, probablemente esa vacante directamente no aparecería en los portales de empleo.

La investigadora sostuvo que, por el contrario, la tendencia que surge del análisis es hacia una mayor complementariedad entre capacidades. “No está disociado ni mucho menos de las habilidades técnicas, sino que son un complemento valioso de esas habilidades”, señaló. La capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos aparece así como un atributo cada vez más relevante para los trabajadores.

Uno de los grandes interrogantes planteados durante la entrevista fue si el sistema educativo argentino está preparado para brindar esas herramientas. Maurizio fue cautelosa y reconoció que existe una dificultad estructural: “Los sistemas educativos obviamente tienen una dinámica que es más lenta que el propio cambio tecnológico”. Aclaró que las universidades no pueden modificar permanentemente sus planes de estudio al ritmo de cada innovación.

Sin embargo, destacó que ya existen transformaciones en marcha. “La Universidad de Buenos Aires, a modo de ejemplo, está revisando sus currículas, está revisando la interacción entre distintas carreras”, explicó. Para la especialista, la creciente multidimensionalidad de los conocimientos obliga a abandonar los tradicionales “compartimentos estancos” entre disciplinas y avanzar hacia una formación más transversal.

Maurizio también puso el foco en la educación desde los primeros años y reivindicó capacidades como el pensamiento lógico, el pensamiento crítico y la comunicación. “Sin duda empieza en la escuela”, sostuvo, al advertir que resulta mucho más difícil recuperar esas habilidades cuando una persona llega a la universidad o al mercado laboral sin esas bases. En ese contexto, incluso consideró relevante el aporte de la filosofía: “Filosofía también está mirando, sobre todo además por todos los temas vinculados a los impactos en la humanidad de la IA”.

Otro de los interrogantes fue el futuro de los oficios y de los trabajos manuales frente al avance de la automatización. Maurizio señaló que, hasta el momento, las ocupaciones menos codificables y menos rutinarias continúan teniendo un menor riesgo de reemplazo. “Cuanto menos codificable es la tarea, cuanto menos rutinario, sea cognitivo, investigación, o sea más manual, tipo los oficios, se supone que el cambio tecnológico y todavía la inteligencia artificial tienen menos riesgo” de reemplazarlas, explicó.

De todos modos, la especialista evitó hacer pronósticos definitivos sobre el impacto de la IA. “Decir estrictamente qué va a pasar en el futuro en un momento tan cambiante es difícil”, reconoció. Incluso mencionó la eventual llegada de robots humanoides y señaló que todavía no está claro hasta dónde puede avanzar la tecnología ni cuánto de las tareas actuales podrá reemplazar.

Frente a este escenario, Maurizio planteó que el Estado tiene un papel importante, aunque no necesariamente como proveedor directo de capacitación. “Hay un rol muy importante del sector público, de la política pública, que de nuevo es la política de formación profesional”, sostuvo. La necesidad de capacitación continua, explicó, se vuelve cada vez más importante porque las personas permanecerán durante más años dentro del mercado laboral.

La especialista tomó como referencia a los países nórdicos, donde las políticas de formación permanente tienen una larga tradición. “Los países nórdicos lo tienen hace muchísimos años porque entienden además que no solo estamos en la transición digital sino en la transición demográfica”, señaló. La combinación de ambas transformaciones obliga a que los trabajadores puedan recalificarse de manera permanente.

En ese sentido, Maurizio remarcó que el desafío no consiste solamente en aprender una herramienta tecnológica puntual, sino en desarrollar capacidades que permitan adaptarse a cambios que todavía no pueden anticiparse. “Lo que es novedad es la velocidad con la que tienen que hacerlo”, afirmó. Por eso consideró necesario fortalecer las políticas de formación y entrenamiento continuo.

Finalmente, la investigadora sostuvo que la discusión sobre inteligencia artificial también incluye un debate internacional sobre su regulación. “La gente que está metida dentro de esta historia, tanto en el ámbito local como internacional, está pidiendo algún tipo de regulación”, aseguró. Para Maurizio, la respuesta debería involucrar a distintos actores: “No necesariamente es el sector público el proveedor, sino políticas con la gobernanza del sistema involucrando a las partes privadas, a los sindicatos, a las empresas”. El desafío, concluyó, es preparar a los trabajadores para un mercado en transformación sin perder de vista aquellas capacidades esencialmente humanas que, por ahora, continúan siendo centrales.

Entrevista de Hernán Funes.