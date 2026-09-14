Es rosarino, tiene 23 años y comparte ropa con su novia: "Siendo Fem Boy me puedo expresar más"

Nazareno tiene 23 años, es rosarino y desde 2022 explora una estética femenina que encontró como una nueva forma de expresarse. Se define como “femboy”, un término que refiere a hombres que adoptan una estética femenina sin que eso determine su identidad de género ni su orientación sexual.

“Fem viene de femenino y boy de chico. Hombre femenino”, explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario. Según contó, comenzó a hablar sobre esta posibilidad con su pareja en 2022 y, al año siguiente, se animó a salir por primera vez a la calle con esta estética. “Siento que me puedo expresar más, que tengo como un lado más creativo con esta estética”, sostuvo.

El maquillaje, la ropa y el pelo son parte de esa búsqueda. Nazareno contó que disfruta especialmente de los estilos gótico y alternativo y que le gusta probar diferentes prendas, peinados y formas de maquillarse. “Me gusta jugar con los estilos”, explicó.

Eso no significa que se vista de esa manera permanentemente. Hay días en los que sale maquillado y con ropa femenina y otros en los que prefiere vestirse con su ropa masculina. Incluso comparte prendas y maquillaje con Serena, su pareja, con quien está desde los 15 años y con quien tiene una hija de un año.

Nazareno también remarcó que su estética no está relacionada con su sexualidad. Contó que nunca estuvo con un hombre y que las propuestas masculinas aparecen con frecuencia cuando sale vestido de esa manera o cuando publica contenido en redes sociales. “Como a mí me gusta mucho esta vestimenta, soy consciente de que me va a pasar”, señaló.

Serena, de 21 años, contó que al principio le costó comprender qué significaba ser femboy porque nunca había escuchado el término. “Yo le dije, pero qué, ¿te identificás como mujer?, ¿también te gustan los hombres?”, recordó sobre las primeras preguntas que le hizo a Nazareno. Con el tiempo, ambos incorporaron esa estética como algo compartido y comenzaron a comprar maquillaje y ropa juntos.

FOTO: Nazareno, Fem Boy rosarino.

La familia de Nazareno también atravesó ese proceso. Según relató, su papá lo acompañó desde el comienzo, mientras que su mamá inicialmente tuvo algunas dudas y temió que esa elección pudiera afectar su relación de pareja. Con el tiempo y a través del diálogo, esas dudas quedaron atrás.

Además de vivirlo como una forma de expresión personal, Nazareno convirtió parte de su experiencia en contenido para redes sociales. Allí muestra su día a día, su vida familiar y cómo es ser padre mientras explora su identidad estética. Para él, esa elección también se transformó en una herramienta creativa y laboral.

Nazareno y Serena quieren construir un hogar donde haya libertad para elegir y respeto por las decisiones de cada persona. “A nuestra hija le vamos a enseñar que sea libre y viva lo que a ella le guste”, afirmó. Y resumió una de las ideas que atraviesan su historia: “No hay que juzgar a la gente por la ropa”.

Entrevista de Fernando Carrafiello.