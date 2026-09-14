Hutíes de Yemen lanzan ataque masivo con misiles y drones contra base aérea en Arabia Saudí

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) — El grupo hutí de Yemen comunicó este lunes que llevó a cabo el lanzamiento de decenas de misiles balísticos y drones dirigidos hacia una importante base aérea en el suroeste de Arabia Saudí, lo que marca un aumento significativo en el conflicto que se extiende más allá de las fronteras.

Yahya Sarea, portavoz militar del grupo, emitió un comunicado a través de la televisión Al Masirah TV, en el que detalló que los ataques se dirigieron a la base aérea Rey Jalid, ubicada en Jamis Mushait, una ciudad saudí cercana a la frontera con Yemen. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Sarea informó que la operación impactó hangares de aviones, sistemas de radar, pistas de aterrizaje, depósitos de municiones y otras instalaciones militares, asegurando que los ataques fueron "precisos y directos", lo que resultó en daños significativos.

Las autoridades saudíes no ofrecieron comentarios inmediatos sobre la reivindicación de los hutíes, ni proporcionaron detalles sobre posibles víctimas o daños causados por el ataque.

El portavoz también mencionó que esta operación fue una represalia por lo que el grupo considera una intensificación de la campaña aérea saudí sobre Yemen. Según Sarea, aviones de combate saudíes, como los F-15 y Typhoon, habían realizado más de 300 bombardeos en diversas provincias yemeníes en los días previos.

Además, advirtió que los hutíes continuarán llevando a cabo ataques en territorio saudí mientras persistan los bombardeos en Yemen, y amenazó con intensificar sus operaciones militares en caso de una nueva escalada del conflicto.

Este ataque se enmarca en una ofensiva más amplia de los hutíes, que comenzó el 3 de septiembre y ha modificado las líneas de frente a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, con el grupo capturando territorios previamente controlados por el Gobierno en las provincias de Hodeidah y Taiz.