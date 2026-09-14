China advierte que el alarmismo puede frenar la gobernanza global de la inteligencia artificial

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- En respuesta a la creciente inquietud generada por declaraciones de diversos líderes en la industria de la inteligencia artificial (IA), un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió que el alarmismo y la competencia desleal obstaculizan el proceso de gobernanza global en este ámbito, un hecho que no beneficia a nadie.

Durante una conferencia de prensa, Guo Jiakun subrayó que es esencial que todas las partes involucradas colaboren para que el desarrollo de la IA sea abierto e inclusivo, en beneficio de toda la humanidad. Esta declaración surge tras los llamados de algunos directores ejecutivos de laboratorios prominentes, quienes solicitaron una pausa en el avance de esta tecnología, alegando que podría representar una amenaza para la humanidad.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, instó el pasado sábado a las empresas de IA a disminuir la velocidad de progreso en sus modelos, en medio de crecientes preocupaciones sobre el uso indebido de la inteligencia artificial. Amodei enfatizó que la seguridad debe ser prioritaria en el desarrollo de esta tecnología.

En línea con esta postura, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, respaldó la propuesta de Amodei, afirmando que la compañía no se presentará a cotizar en 2026 para centrarse en la seguridad y minimizar los riesgos asociados con la IA. Por su parte, Elon Musk, al frente de xAI, también expresó la necesidad de establecer límites en el avance de la inteligencia artificial.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, se manifestó el domingo, rechazando la idea de que su administración imponga controles sobre el desarrollo de la IA. Trump destacó que su principal preocupación es perder la ventaja de Estados Unidos frente a China y que, en su opinión, ganar la competencia es fundamental para abordar los riesgos que implica el avance de esta tecnología.