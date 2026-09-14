Encuesta revela un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro a tres semanas de las elecciones

FOTO: Luis Inácio "Lula" da Silva y Flávio Bolsonaro, en empate técnico en Brasil cuando faltan solo tres semanas para las elecciones.

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La última encuesta de la consultora Quaest indica que el candidato opositor Flávio Bolsonaro tiene el 42% de intención de voto, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra un 40% en un posible balotaje. Ambos se encuentran en empate técnico, ya que la variación se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El sondeo revela una mejora para el senador, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en comparación con la medición del 7 de septiembre, donde ambos candidatos tenían un 41%. Lula ha disminuido un punto, mientras que Flávio Bolsonaro ha aumentado en la misma proporción.

La encuesta no permite determinar una ventaja estadísticamente significativa para ninguno de los candidatos, dado que ambos porcentajes son muy cercanos y se superponen dentro del margen de error. Esta es la primera vez desde abril que Flávio Bolsonaro aparece por encima de Lula en la encuesta de Quaest, tras haber estado en desventaja durante meses.

El estudio también considera posibles escenarios de segunda vuelta entre Lula y otros cuatro candidatos: Augusto Cury, de Avante; Ronaldo Caiado, del PSD; Renan Santos, de Missão; y Romeu Zema, de Novo. En estos casos, Lula se posiciona por delante de sus oponentes.

La consultora Quaest entrevistó a 2.004 electores entre el 10 y el 13 de septiembre, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Las elecciones presidenciales en Brasil están programadas para el 4 de octubre. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.

En estas elecciones, Brasil no solo elegirá al presidente, sino que también renovará los 513 miembros de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, además de gobernadores y legisladores en los 26 estados y el Distrito Federal. Si Lula logra ser reelecto, obtendría un cuarto mandato como presidente a sus 80 años.