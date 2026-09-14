Hallan 125 huesos en Puerto Madryn: análisis revelan su antigüedad y origen

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – Un hombre que paseaba con su perro por la Ruta 3 en Puerto Madryn hizo un sorprendente descubrimiento este domingo: un total de 125 piezas óseas. Tras el hallazgo, el individuo notificó de inmediato a las autoridades, lo que llevó a un amplio operativo policial en la zona cercana a la Reserva de Servicoop.

La intervención policial resultó en el hallazgo de un cráneo y diversas bolsas que contenían huesos, además de otros elementos y desechos. Ante esta situación, el fiscal de turno Lautaro Volpi ordenó el secuestro de todos los materiales encontrados y su traslado para realizar las pericias pertinentes y determinar a quién pertenecen.

Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Chubut emitió un comunicado en el que indicó que los primeros análisis sugieren que los restos son de material arqueológico de antigua data.

El informe destaca que durante el operativo se recolectaron todos los indicios presentes en el lugar y se contabilizaron cerca de 125 piezas óseas, que incluyen elementos significativos del esqueleto. Según las primeras observaciones, se determinó que estos restos son de antigüedad considerable: "Algunas costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas", mientras que "en el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles".

El siguiente paso consiste en someter los elementos recolectados a estudios más exhaustivos, con el objetivo de establecer de manera precisa su antigüedad y origen.