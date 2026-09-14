"Encontré valores": la historia del preso condenado a 30 años al que el rugby le cambió la vida
Se disputó el cuarto torneo intercarcelario en el penal de Bouwer impulsado por la Fundación Espartanos. Compitieron 150 internos de toda la provincia de Córdoba.
14/09/2026 | 13:58Redacción Cadena 3
FOTO: Se disputó el cuarto torneo intercarcelario en el penal de Bouwer.
-
Audio. "Encontré valores": la historia del preso condenado a 30 años al que el rugby le cambió la vida
Ahora país
Por cuarto año consecutivo, el Complejo Penitenciario de Bouwer fue sede del torneo intercarcelario de rugby de la provincia de Córdoba.
La competencia reunió a 150 internos de distintos penales cordobeses que forman parte de esta disciplina, en una iniciativa articulada entre la Fundación Espartanos, el Ministerio de Seguridad y de Justicia provincial, la Unión Cordobesa de Rugby y un nutrido grupo de voluntarios y exjugadores.
El encuentro deportivo busca promover la inclusión social y la transmisión de valores dentro de las dependencias carcelarias.
La jornada contó con la participación activa de exintegrantes de Los Pumas y referentes de clubes locales como Marcelo Ruiz, sumado al respaldo de empresas privadas que aportaron premios e insumos para el desarrollo de la jornada en el predio del penal.
Durante la competencia, los protagonistas destacaron el impacto directo de la práctica deportiva en su rutina cotidiana y proceso de rehabilitación.
/Inicio Código Embebido/
Inseguridad latente. Iban a ver la nieve en Copina y les vaciaron el auto: "En 15 minutos se llevaron todas las carteras"
Un grupo de maestras de Freyre sufrió el robo de pertenecías tras estacionar frente a una garita policial. La denuncia incluye rastreo de las cuentas bancarias.
/Fin Código Embebido/
Roberto, uno de los internos participantes que cumple una condena de 30 años de prisión, definió la actividad como una oportunidad de transformación personal: "Encontré la conciencia de la verdad, de las cosas importantes, encontré valores; encontré que la lucha era conmigo mismo", afirmó.
En el marco de la jornada, el detenido remarcó cómo la disciplina atlética le permitió reconfigurar sus metas en el encierro.
"Este proyecto me cambió la vida completamente. Hoy estoy feliz; encontré el hito de esta familia, que es la familia del deporte", concluyó, reflejando el propósito del programa que promueve la reinserción social a través de la actividad física y el trabajo en equipo en el sistema penitenciario.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo en el Complejo Penitenciario de Bouwer? Se llevó a cabo el torneo intercarcelario de rugby.
¿Quiénes organizaron la competencia? La competencia fue organizada por la Fundación Espartanos, el Ministerio de Seguridad y de Justicia provincial, y la Unión Cordobesa de Rugby.
¿Cuántos internos participaron en el torneo? Participaron 150 internos de distintos penales cordobeses.
¿Qué impacto tuvo la práctica deportiva en los internos? La práctica deportiva tuvo un impacto directo en su rutina cotidiana y proceso de rehabilitación.
¿Cuál es el propósito del programa mencionado en el artículo? El propósito del programa es promover la reinserción social a través de la actividad física y el trabajo en equipo.