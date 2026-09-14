"Encontré valores": la historia del preso condenado a 30 años al que el rugby le cambió la vida

FOTO: Se disputó el cuarto torneo intercarcelario en el penal de Bouwer.

Por cuarto año consecutivo, el Complejo Penitenciario de Bouwer fue sede del torneo intercarcelario de rugby de la provincia de Córdoba.

La competencia reunió a 150 internos de distintos penales cordobeses que forman parte de esta disciplina, en una iniciativa articulada entre la Fundación Espartanos, el Ministerio de Seguridad y de Justicia provincial, la Unión Cordobesa de Rugby y un nutrido grupo de voluntarios y exjugadores.

El encuentro deportivo busca promover la inclusión social y la transmisión de valores dentro de las dependencias carcelarias.

La jornada contó con la participación activa de exintegrantes de Los Pumas y referentes de clubes locales como Marcelo Ruiz, sumado al respaldo de empresas privadas que aportaron premios e insumos para el desarrollo de la jornada en el predio del penal.

Durante la competencia, los protagonistas destacaron el impacto directo de la práctica deportiva en su rutina cotidiana y proceso de rehabilitación.

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Roberto, uno de los internos participantes que cumple una condena de 30 años de prisión, definió la actividad como una oportunidad de transformación personal: "Encontré la conciencia de la verdad, de las cosas importantes, encontré valores; encontré que la lucha era conmigo mismo", afirmó.

En el marco de la jornada, el detenido remarcó cómo la disciplina atlética le permitió reconfigurar sus metas en el encierro.

"Este proyecto me cambió la vida completamente. Hoy estoy feliz; encontré el hito de esta familia, que es la familia del deporte", concluyó, reflejando el propósito del programa que promueve la reinserción social a través de la actividad física y el trabajo en equipo en el sistema penitenciario.