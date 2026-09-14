FOTO: Un hombre herido tras emboscada por el esposo de su amante en Corrientes

Corrientes, 14 septiembre (NA) -- Un hombre fue emboscado y atacado por el esposo de una mujer con la que iba a encontrarse tras una serie de chats que mantenían desde hacía un tiempo, en un hecho ocurrido en la ciudad correntina de Esquina.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que todo se inició cuando el marido descubrió los mensajes que su pareja se enviaba con otro hombre y decidió hacerse pasar por ella.

De esa manera, concretó un encuentro con el supuesto amante, quien pensaba que se iba a ver con la mujer en cuestión, según publicó El Litoral de Corrientes.

Sin embargo, al llegar al lugar pactado se encontró con la pareja de ella, quien según los investigadores no solo lo baleó con una escopeta, sino que también lo atacó con un arma blanca, en un bosque de la Segunda Sección del paraje Guayquiraró.

En la reconstrucción del hecho, se determinó que uno de los tiros impactó sobre la víctima, en medio de un forcejeo entre ambos.

El supuesto amante, identificado por los investigadores con el apellido Vega, también sufrió una profunda herida cortante en la zona del abdomen.

Pese a la gravedad de las heridas, Vega abandonó el lugar por sus propios medios y caminó hasta su casa para pedir ayuda.

Una vez allí fue asistido y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital San Roque de Esquina, donde permanece internado con una marcada evolución.

En tanto, el atacante se presentó voluntariamente en un puesto de control policial ubicado en la zona de Guayquiraró y reveló que había arrojado la escopeta que usó al río.

Los policías lo demoraron de inmediato y, tras una audiencia solicitada por la Fiscalía, el juez Jorge Gustavo Vallejos dispuso que el acusado continúe detenido de manera preventiva durante 20 días.

El marido engañado enfrenta una imputación por homicidio con arma en grado de tentativa y lesiones leves con armas.