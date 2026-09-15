Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Este martes 15 de septiembre, el clima en CABA se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 7° y 18°. Las condiciones meteorológicas indican cielos con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de few clouds, con una temperatura actual de 11° y una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que puede generar una ligera sensación de frescura en las primeras horas del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el noroeste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 7° y la máxima de 18°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con una presión atmosférica de 1018 hPa. Esto sugiere que no habrá lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, el miércoles 16 de septiembre se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 15°, con cielos también despejados. El jueves 17, las temperaturas oscilarán entre 10° y 17°, manteniendo las condiciones de few clouds. Para el viernes 18, se prevé un leve aumento de la temperatura, con mínimas de 13° y máximas de 19°, y cielos parcialmente nublados. Finalmente, el sábado 19 se espera una mínima de 15° y una máxima de 20°, con scattered clouds.