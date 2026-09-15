Ciberataques ClickFix engañan a usuarios de Mac y Windows para autoinfectarse

En los últimos días, se reportaron múltiples casos de usuarios que, al hacer clic en anuncios falsos de HBO Max en Reddit, se convirtieron en víctimas de un nuevo tipo de ataque cibernético conocido como ClickFix. Esta amenaza ha ido en aumento en 2026, volviéndose cada vez más sofisticada y poniendo en riesgo la seguridad de los dispositivos de los usuarios.

Los ataques ClickFix operan mediante la creación de sitios web falsos o la modificación de sitios legítimos, que muestran mensajes que simulan ser CAPTCHA o casillas de verificación anti-bot. Cuando el usuario hace clic en estos mensajes, se le solicita que copie y pegue un código en la línea de comandos de su sistema operativo, ya sea en Windows o en Mac.

Una vez que el usuario ejecuta el comando, sin darse cuenta instala un malware que roba información sensible, incluyendo contraseñas, acceso a cuentas y billeteras de criptomonedas. Este tipo de ataque se vuelve particularmente peligroso porque se ejecuta directamente en la terminal del usuario, lo que permite evadir muchas herramientas de defensa y antivirus.

Recientemente, los investigadores de seguridad advirtieron que una campaña de ClickFix había utilizado una cuenta oficial de HBO Max en Reddit para publicar cientos de anuncios falsos que parecían legítimos. Según Hudson Rock, un grupo de investigación en seguridad, los atacantes lograron comprometer esta cuenta para difundir anuncios engañosos, lo que generó preocupación sobre el alcance de estos ataques.

Hasta el momento, no se sabe cuántas personas hicieron clic en estos anuncios maliciosos o cuántas fueron efectivamente comprometidas. La empresa matriz de HBO, Warner Brothers Discovery, no ha emitido comentarios al respecto.

Por su parte, Reddit confirmó que había tomado medidas para bloquear la cuenta comprometida y eliminar los anuncios dañinos. Sin embargo, no especificó cuántos usuarios fueron afectados por esta campaña.

Los expertos en seguridad recomiendan a los usuarios que tengan precaución al interactuar con anuncios en línea y que eviten ejecutar comandos en sus terminales sin una comprensión clara de los mismos. Herramientas como BlockBlock pueden ofrecer protección adicional a los usuarios de Mac contra este tipo de engaños.

Actualización con comentario de Reddit.