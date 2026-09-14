OpenAI adquiere Glass Imaging, fabricante de cámaras para smartphones, por 300 millones de dólares

OpenAI anunció la adquisición de Glass Imaging, un innovador fabricante de cámaras para smartphones, en una operación que alcanzó los 300 millones de dólares, según un informe de The Wall Street Journal. Fundada en 2019 y con sede en Los Altos, California, Glass Imaging había recaudado aproximadamente 30 millones de dólares en financiamiento de diversos inversores antes de esta compra.

Glass Imaging fue creada por Ziv Attar y Tom Bishop, dos exingenieros de Apple que lideraron el equipo responsable del desarrollo del modo retrato de los iPhones. Su experiencia en la industria de la tecnología de cámaras les ha permitido aplicar inteligencia artificial para superar las limitaciones físicas de las cámaras de los smartphones. En lugar de depender de la IA para editar fotos después de ser tomadas, utilizan redes neuronales que aprenden sobre los diferentes sistemas de cámaras de varios modelos de smartphones, logrando así mejorar la calidad de las imágenes desde el momento en que se captura la foto.

La noticia de la adquisición se produce en un contexto en el que OpenAI está explorando el desarrollo de su propio hardware, que podría incluir dispositivos como smartphones, auriculares y otros dispositivos de compañía con inteligencia artificial. En 2025, el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el reconocido diseñador de Apple, Jony Ive, revelaron que estaban colaborando en un proyecto de dispositivos llamado io, que fue adquirido por OpenAI por 6.5 mil millones de dólares.

La compra de Glass Imaging no solo refuerza la estrategia de OpenAI en el ámbito del hardware, sino que también pone de relieve su compromiso con la innovación en la fotografía móvil, un campo en el que la competencia es feroz y la calidad de la cámara se ha convertido en un factor decisivo para los consumidores.