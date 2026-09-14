Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que no permitirá que se frene el avance de la IA

Jensen Huang, CEO de Nvidia, sorprendió a los asistentes del All-In Summit al recibir una llamada del expresidente Donald Trump mientras se encontraba en el escenario. Huang, que participaba en una discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), no dudó en poner a Trump en altavoz, lo que generó un momento memorable en la conferencia.

En su conversación, Trump expresó su preocupación por las voces que piden una desaceleración en el desarrollo de la IA, haciendo referencia a comentarios recientes del CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien abogó por un enfoque más cauteloso en la mejora de las capacidades de la IA. Huang, por su parte, defendió la necesidad de avanzar rápidamente en el sector, afirmando que "no vamos a permitir que eso suceda".

El intercambio se dio en un contexto donde figuras como Elon Musk y Sam Altman han apoyado las preocupaciones de Amodei, sugiriendo que es necesario establecer límites para el desarrollo de la IA. Sin embargo, Huang parece estar en desacuerdo, enfatizando que la innovación no debe ser detenida.

Trump, en su llamada, comentó: "La gran cosa de la vida es que Jensen puede desarrollar el chip de computadora más complejo del mundo, pero no puede averiguar cómo ponerme en altavoz". Huang, consciente de la situación, solicitó un micrófono adicional para que el público pudiera escuchar la conversación.

Durante la charla, Huang enfatizó que la oposición a la IA podría provenir de intereses políticos o de naciones como China. "No vamos a dejar que eso suceda. Es una farsa", afirmó el expresidente, quien compartió su apoyo a Huang y a la rápida evolución de la tecnología.

La conversación también tocó el tema de la percepción pública sobre la construcción de centros de datos, que ha generado preocupaciones en varias comunidades. Una reciente encuesta de Gallup mostró que el 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus áreas, citando preocupaciones sobre el impacto ambiental y el costo de vida.

Huang cerró la conversación con una afirmación de apoyo a la visión de Trump, asegurando que juntos no permitirían que el desarrollo de la IA se detenga. "Estamos a favor de liderar en este campo", concluyó.